精障姊陳屍案今解剖 陳竹音痛哭：任何真相都接受

2018年03月05日 12:39 中時 張穎齊

特技演員陳竹音姊姊陳竹君，自2月9日失蹤21天後，在本月2日被發現半裸陳屍在基隆市愛三路二信銀行大樓11樓頂，陳竹音當天在臉書發文質疑有被姦殺的可能。檢方與法醫今（5）日在基隆市立殯儀館將進行解剖，以釐清陳竹君的死因，而陳竹音受訪時也痛哭表示「任何真相都接受！」

經查，陳竹君（38歲）是1名精障人士，自15歲患病後，於2006年被送往高雄市龍發堂，但龍發堂在去年因為爆發疫情傳染，今年1月暫停營業，陳竹君也在2月5日被送回位在基隆的奶奶家中，怎料才過4天，就離奇失蹤，直到本月2日被發現陳屍在大樓樓頂電機室。

警方表示，初步了解陳竹君的遺體並沒有明顯外力所傷，不過陳竹音則在2日自己繪製死亡現場圖，質疑姐姐有被姦殺的可能。檢方與法醫今（5）日則前往殯儀館將進行解剖，陳竹音與奶奶也到場，面容憔悴，十分悲傷。

「任何真相我都能接受，只要好好送姊姊最後一程！」陳竹音今（5）早9時許於臉書上PO文後，並在現場受訪表示：「只想要知道姊姊死亡的真相，每次回想到她的大體，心就很痛！」

針對警方初步研判，現場沒有打鬥的痕跡，陳竹音說，本來想請檢察官待她去現場勘驗，但因為是命案現場而不方便讓她去，所以她向檢察官要求現勘的照片，因為還有很多的疑點，希望能遏止犯罪者。

據了解，經檢方初步解剖了解，發現陳竹君的脖子並沒有勒痕，沒有外力致死的情況，另外也沒有發現被觸電的燒焦痕跡，不過還是不排除有他殺嫌疑，目前還要在陰道部分做採納相驗，以及藥物的化驗，看有沒有被性侵或其他死因的可能。

陳竹音質疑，為何電機室沒有上鎖，且如果二信大樓有管理員或保全巡邏，不然就可以避免這樣的慘事了。

「還是感謝大家的大力幫忙！」陳竹音泣訴，謝謝檢方與警方及媒體的幫助，讓她感受到台灣人其實很有愛。

(中時)