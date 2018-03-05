MLB》怪力捕手秀強肩阻殺 嚇到洋基教頭

2018年03月05日 12:56 中時電子報 蔡銘仁

洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)向來給人「攻優於守」的印象，不過洋基今(5日)熱身賽對上光芒，桑契斯卻靠著阻殺功力，讓洋基新總教練波恩(Aaron Boone)為之驚艷，波恩直言，「那是會個會讓場邊不少人說『你看到剛剛那球了嗎』的那種傳球。」

桑契斯日前敲出春訓首轟，球飛越中外野記分板，強悍打擊實力讓人讚不絕口。不過此役跟光芒交手，他還沒上場打擊，先在1上跟二壘手韋德(Tyler Wade)配合，阻殺試圖盜上二壘的快腿史密斯(Mallex Smith)，替球隊取得第1個出局數。

桑契斯阻殺動作敏捷且迅速，讓波恩印象深刻，雖他們在場下，無法準確得知桑契斯完成阻殺所需時間，但史密斯起步很棒，桑契斯能抓到他，時間可能約1.36秒左右，「桑契斯今天蹲捕表現得很棒，我喜歡我看到的一切，包括他蹲捕的想法跟領導。」

過往桑契斯蹲捕，阻殺功力就不差，生涯56次盜壘抓到36次，阻殺率6成43；他為人詬病的，是捕逸實在太多，去年捕逸16次並列聯盟最多。不過，波恩對桑契斯此役的擋球頗為滿意，「我不清楚提前落地的球有幾顆，尤其有幾球還出現在三壘有跑者時，我想他現在守備狀況很好。」

這場先發的格林(Chad Green)也說，史密斯的速度很快，他試著把動作加快，讓桑契斯能完成阻殺，「有他當後盾，真的很棒。」大聯盟今年限制上丘次數，是桑契斯蹲捕另一個挑戰，但目前看來，他還算適應良好；此役桑契斯2打數也有1安，攻守表現都表現出色。

(中時電子報)