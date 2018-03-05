《水底情深》擊敗強敵 奪奧斯卡最佳影片

吉勒摩戴托羅（右）的《水底情深》不負眾望拿下大獎。（翻攝自網路）

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第90屆奧斯卡金像獎於台灣時間5日早上9點在洛杉磯杜比劇院舉行，典禮持續約3小時50分，最大獎最佳影片由墨裔導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）的《水底情深》拿下，擊敗強敵《意外》。

第90屆奧斯卡得獎名單

最佳影片：《水底情深》

最佳女主角：法蘭西絲麥多曼／《意外》

最佳男主角：蓋瑞歐德曼／《最黑暗的時刻》

最佳導演：吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）／《水底情深》

最佳男配角：山姆洛克威爾（Sam Rockwell）／《意外》

最佳女配角：艾莉森珍妮（Allison Janney）／《老娘叫譚雅》

最佳梳化：《最黑暗的時刻》

最佳服裝設計：《霓裳魅影》

最佳紀錄片：《伊卡洛斯》

最佳音效剪輯：《敦克爾克大行動》

最佳混音：《敦克爾克大行動》

最佳美術設計：《水底情深》

最佳外語片：《不思議女人》（A Fantastic Woman，智利）

最佳動畫短片：《親愛的籃球》

最佳動畫長片：《可可夜總會》

最佳視覺特效：《銀翼殺手2049》

最佳剪輯：《敦克爾克大行動》

最佳紀錄短片：《Heaven Is a Traffic Jam On The 405》

最佳實景短片：《沉默的孩子》（The Silent Child）

最佳改編劇本：《以你的名字呼喚我》

最佳原創劇本：《逃出絕命鎮》

最佳攝影：《銀翼殺手2049》

最佳原創電影配樂：《水底情深》

最佳原創歌曲：《Remember Me》／《可可夜總會》

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