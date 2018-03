《水底情深》擊敗強敵 奪奧斯卡最佳影片

2018年03月05日 12:55 中時 潘鈺楨

第90屆奧斯卡金像獎於台灣時間5日早上9點在洛杉磯杜比劇院舉行,典禮持續約3小時50分,最大獎最佳影片由墨裔導演吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)的《水底情深》拿下,擊敗強敵《意外》。

第90屆奧斯卡得獎名單

最佳影片:《水底情深》

最佳女主角:法蘭西絲麥多曼/《意外》

最佳男主角:蓋瑞歐德曼/《最黑暗的時刻》

最佳導演:吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)/《水底情深》

最佳男配角:山姆洛克威爾(Sam Rockwell)/《意外》

最佳女配角:艾莉森珍妮(Allison Janney)/《老娘叫譚雅》

最佳梳化:《最黑暗的時刻》

最佳服裝設計:《霓裳魅影》

最佳紀錄片:《伊卡洛斯》

最佳音效剪輯:《敦克爾克大行動》

最佳混音:《敦克爾克大行動》

最佳美術設計:《水底情深》

最佳外語片:《不思議女人》(A Fantastic Woman,智利)

最佳動畫短片:《親愛的籃球》

最佳動畫長片:《可可夜總會》

最佳視覺特效:《銀翼殺手2049》

最佳剪輯:《敦克爾克大行動》

最佳紀錄短片:《Heaven Is a Traffic Jam On The 405》

最佳實景短片:《沉默的孩子》(The Silent Child)

最佳改編劇本:《以你的名字呼喚我》

最佳原創劇本:《逃出絕命鎮》

最佳攝影:《銀翼殺手2049》

最佳原創電影配樂:《水底情深》

最佳原創歌曲:《Remember Me》/《可可夜總會》

