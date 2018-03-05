新竹縣府參觀中市綠柳川 邱鏡淳掬水聞：清澈沒味道

2018年03月05日 12:57 中時 陳淑芬

新竹縣長邱鏡淳（左1）參訪綠、柳川整治工程，台中市長林佳龍（左2）介紹熱門打卡景點。（陳淑芬攝）

新竹縣長邱鏡淳5日率縣府團隊參訪中市綠川整治工程，市長林佳龍導覽指出，綠川整治不只不淹水，還以很多創新工法，達到不只親近水，還要改善水質及水量。邱鏡淳沿途聽林佳龍導覽，還隨手撈一把清澈的河水湊進鼻子聞了一下說：「清澈，沒有味道」，林佳龍說：「生活汙水雖處理過，建議不要碰」。

邱鏡淳率縣府團隊約70人先後參觀中市綠川及柳川整治工程，林佳龍與副市長林陵三陪同導覽、水利局長周廷彰進行簡報，隨後，一行人沿著綠川河岸參觀，林佳龍沿途介紹附近商圈的整合改變及歷史建築文化的保存規畫。

林佳龍指出，綠柳川整治工程不只要做到不淹水，還要能清淨水質、改善水質且有足夠水量，仰賴許多創新工法；成功整治後，過年期間人潮絡繹不絕，成為熱門打卡景點。河川治理是城市核心問題，透過彼此交流，將可分享成功的經驗。

邱鏡淳表示，新竹縣已爭取到中興圳水環境改造計畫，並於竹東鎮推動「城鎮之心工程計畫」，縣府團隊曾參訪韓、日，目前準備工作都已備妥，再到台中市來觀摩，強化縣府團隊工作決心及企圖心。

邱鏡淳一行沿途聽取林佳龍及周廷彰的導覽介紹時，趨近高起河堤，隨手掬起一把清澈河水，還湊進鼻子聞了一下說：「清澈」、「沒有味道」，此舉出乎隨行人員意料之外，身旁的林佳龍則提醒指出：「這是生活汙水，雖然處理過，但建議不要碰」。

針對外界質疑邱鏡淳掬水動作。水利局表示，綠川整治工程首重水質改善，將原受污染的綠川水源，經現地處理後再放流回綠川，每天處理水量達2萬4000 CMD，並自旱溪引水活化，解決河川污染並維持必要基流量，水質已大幅改善，但由於屬二級處理，並未像自來水一樣經過加氯消毒，建議民眾不要直接身體碰觸。

水利局指出，綠川整治從初期的培力計畫與民眾建立共識，至工程營造改善綠川水質及古蹟保存，共投入近8.5億元經費，大幅削減民權路以北上游汙染源，也間接改善下游水質降低汙染負荷，並讓中山綠橋有更穩固的防洪機制；民權路下游的綠川二期工程3月7日將動土，將以綜合治理方式持續完成綠川全流域治理。

(中時)