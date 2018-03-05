桃園經國轉運站今動土 鄭文燦：預計10月完工

桃園市長鄭文燦(左4 )今天出席桃園經國轉運站興建工程動土，預計10月完工。圖／桃園市政府提供

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桃園市政府斥資6,000萬元桃園經國轉運站興建工程今 (5)日動土，市長鄭文燦表示，預計10月完工，紓解南崁交流道負擔。

鄭文燦今日前往桃園區經國路、幸福路交叉口出席「桃園經國轉運站興建工程」開工動土典禮，他說，為推動都市多元核心，桃園市政府採取「多元轉運」計畫結合長途及短途旅客，要將人流、車流匯聚於此，避免造成交通負擔，第一階段將設置5個轉運站，「桃園經國轉運站」是第一個，提供國道客運及市區公車匯集處，讓市民搭乘大眾交通工具更方便，紓解南崁交流道的負擔。

桃園市政府規劃桃園經國轉運站為2層樓的建築，一樓設有6席月台及轉運站基本設施如售票櫃台、候車區及洗手間等，也導入餐飲及便利商店，提供友善的旅客服務；2樓為機車停車場，供騎車轉乘市民使用。

鄭文燦指出，桃園市的國道客運及市區公車需搭配轉乘的交通型態，過去僅有轉乘點，因此市府著手相關交通規劃，未來配合鐵路地下化在台鐵桃園、中壢及內壢火車站設置2大1小的轉運中心，並預計設置5個轉運站，分別是桃園經國轉運站、龜山機場捷運長庚醫院 (A8)轉運站、機捷中壢環北(A21)轉運站、八德交流道轉運站、大溪埔頂轉運站，發展都會區轉運站，讓桃園交通樞紐成為多元核心發展。

鄭文燦說，原本規劃「捷運綠線」G12站作為轉運站，但因捷運綠線今年才開始發包、動工程序且不在高速公路段，也沒有都市計畫，加上中正北路交流道僅有半套設計，轉而設置經國轉運站。

他強調，為強化桃園經國轉運站功能，連結桃園藝文特區，市府也將打通幸福路至中正路，「讓幸福直達藝文特區」，中正北路交流道正規劃設計中，連結藝文特區及經國重劃區的生活機能，市府也重新檢視、規劃經國重劃區的公共設施，預計4月啟用同安派出所及交通大隊桃園分隊。

(工商)

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