影》北農休市恐重挫菜價 農委會：要求不得再3連休

2018年03月05日 13:34 中時 楊騰凱 、 黃鈺潔

台北農產運銷公司2月24日起連休3天，5日起又將再連休3天，農委會副主委陳吉仲表示提出5大因應措施，要求北農比照農曆春節和颱風來襲規格提前展開因應，強調3月8日開市不會再發生蔬菜爆量情況。（王英豪攝）

北農果菜批發市場日前連休3天，引發蔬菜到貨爆量，價格重跌爭議，由於北農今起又將3連休，農委會副主委陳吉仲今召開記者會說明調節措施，並對農民宣示，周四重新開市，決不讓菜價低於每公斤18元，並隔空對北市府喊話，要求不得再3連休。

陳吉仲表示，北農果菜批發市場平時交易量約1600公噸至1800公噸，上周春節後連休3天，再開市時出現交易爆量問題，到貨將進3000公噸，菜價因量多下跌，對農民權益造成影響，今起北農果菜批發市場又要連休3天，農委會原本希望北市府能調整日程，不要連休3天，但因時間太趕，北市府及北農礙於農民送貨已有安排時程，來不及調整。

陳吉仲表示，既然北市府確定今起又要連休3天，農委會為了應變，已提出緊急調節措施，目標是讓周四北農重新開市時，到貨量也不要重演3000公噸的爆量問題，盼能壓制到2500公噸至2700公噸之間，菜價則要維持在歷年春節過後的平均價，也就是每公斤18元到20元，使農民可以得到一定的收益。

陳吉仲指出，一般而言，蔬果約有4成會到北農拍賣，其餘6成則走其他通路，包括西螺果菜市場、台中果菜批發市場及其他量販店、超市等等，即使北農連休3天，其他通路也照常營運，上周農委會已發7000多封簡訊給農民及各大農民團體，請他們及早因應分散通路，避免周四北農開市時集中到台北拍賣。

陳吉仲表示，以往只有前年元宵節北農曾經連休3天過，這次在兩周內出現2次3連休的情形，還是第一次，依照《農產品批發市場管理辦法》規定，市場是否休市，是地方政府的權責，台北市政府原本也打算今年中秋節讓北農再連休3天，但農委會已行文給各地方政府，強烈要求不能再3連休。

陳吉仲指出，北市府決定北農要3連休，農委會收到的只是被動通知的副本，連正本都不是，等事情解決後，他願意把此案整體法規制度甚至曾經開會討論的詳情，都對外完整說明，否則現在把事情都攤在陽光下，只會模糊了焦點。

另一方面，外界也質疑北農總經理吳音寧在爭議發生過程中，未曾出面說明處理，批其神隱，今日農委會召開記者會，北農是派出主秘路全利出席，仍未見到吳音寧親上火線。對此，陳吉仲說，吳音寧在事件過程中，屢屢和他密切討論，「每天都和他傳Line至少5次」，替吳音寧反駁質疑。

(中時)