私校遇困境 教育部建議科系瘦身或由企業接手

2018年03月05日 13:42 中時 林志成

少子化衝擊下，私立大專院校經營困難，他們透過各種方式求生。對於許多私校建議停辦後讓董事會拿回一些校產，教育部技職司長楊玉惠今天肯定回答「不可能」，反而建議他們瘦身、董事會投入更多資源或是由企業接手來延續，否則就是退場轉型。

南亞技術學院傳出賣地求生，楊玉惠說，從以前到現在每年都有幾所學校申請買賣土地，但南亞一旦售地，他們的校地將不足大專院校校地至少5公頃的規定，必須降格為五專。

楊玉惠表示，南亞去年向教育部申請賣校地，但教育部提醒將被降為五專後，他們就沒有下文。對於大專院校處分土地，教育部採「高度管控」態度，學校要將整個買賣過程報教育部核准，而且取得的款項必須專款專用，不能有其他用途。

此外，楊玉惠也說，高美醫專106學年僅招到60位學生，是全國技專招生最差的學校，無以為繼，決定今年8月起停辦。高美現行有564位學生及20位專任老師，在8月前，必須全部轉學或資遣。高美醫專財務狀況非常不好，有可能是第一個申請退場基金的學校，用於補助學生轉學及教師資遣。

楊玉惠指出，高美醫專是護專，停辦後希望轉型為常照機構，他們一旦提出申請，教育部將會同衛福部進行審查，看是否讓他們順利轉型。

未來會有愈來愈多私立大專院校面臨退場或轉型，怎麼辦？楊玉惠說，經營有困難的學校，建議先瘦身，科系不要那麼多且雜，減併後跟產業界有更密切的連結，學生畢業有工作，就可以繼續生存下去。

楊玉惠還說，私立大專院校經營不下去，董事會應該要投入更多資源才有辦法扭轉，否則就要找外部資源挹注，譬如由企業接手經營，也是一種方式。

私立科大校院協進會理事長唐彥博建議，私校若退場，部分校產回歸董事會，以提高退場誘因，否則私校會硬撐下去，無法解決問題。但楊玉惠明確表示「不可能」，送到立法院審查的《私立大專校院轉型與退場條例》，沒有讓退場私校拿回部分校產的空間。

(中時)