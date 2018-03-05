施俊吉：落實股東會全面電子投票

2018年03月05日 14:58 工商 張語羚

行政院副院長施俊吉今（5）日出席「電子投票百分百暨公司價值提升論壇」時表示，台灣集中保管結算所經10多年努力推動股東會電子投票及公司治理，今年將達成全面電子投票目標，以提高便利性、落實公司治理，並增加外資對台灣資本市場信賴。

施俊吉指出，現代企業最大特色是「所有權」與「管理權」分離，一家上市上櫃公司的所有權掌握在專業投資機構及股東手裡，經營權則在專業經理團隊手中，因此，如何確保經理人能為股東創造最大獲利，為公司謀求最大價值，即公司治理宗旨所在。

根據「亞洲公司治理協會」（ACGA）的「CG Watch 2016」報告，台灣被評為亞洲第4，僅次於新加坡、香港及日本，排名較前一年提前2名，施俊吉認為，顯示我國在公司治理的制度、執法與文化等皆有大幅進步，並受國際高度肯定，金管會致力於強化我國公司治理，證交所辦理公司治理評鑑、集保公司推動電子投票以及逐案票決家數增加，都是我國公司治理改善的重要原因。

行政院92年成立「改革公司治理專案小組」，施俊吉說，借鏡先進國家經驗，擬定具體行動方案，現已推動公司治理超過15年，並且陸續推出增加董事會獨立性、強化董事會功能性委員會的設置、制訂公司治理實務守則、強化關係人交易揭露、引進投資人保護措施及提高公司資訊透明度等改革；其中，「推動電子投票」在金管會與經濟部積極推動下，於94年完成修法，奠定我國股東會電子投票的法制基礎。

施俊吉表示，他於105至106年在證交所服務時，將「強化公司治理」作為重要經營理念。當時上市櫃公司使用電子投票者約600家，其中自願使用者約100家，為加強上市櫃公司治理績效，他將自願使用電子投票者納為「公司治理評鑑指標」加分項目，一年後自願使用電子投票公司增加500多家，為推動全面電子投票奠定良好基礎。

施俊吉強調，我國參考各國經驗，已於前（105）年發布「機構投資人盡職治理守則」；日前「公司法」修正草案，也納入「強化公司治理」主軸，法規制度的完善，將能提升台灣企業整體價值，更具國際競爭力。

施俊吉指出，105年下半年開始，台灣經濟在政府政策導引下持續好轉，資本市場動能逐漸復甦，基本面穩健、展望良好，公司治理的提升，有助於深化發展我國資本市場，未來行政院也將持續努力健全資本市場，帶頭促進創新及經濟發展。

(工商)