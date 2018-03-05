綠營台中市初選登記開跑 謝志忠搶得頭香

民進黨台中市議員謝志忠前往市黨部辦理初選登記。（王文吉攝）

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民進黨台中市議員謝志忠搶得頭香，完成黨內初選程序。（王文吉攝）
民進黨台中市議員謝志忠前往市黨部辦理初選登記，13年前的「革命伙伴」也陪同助陣。（王文吉攝）
市議員謝志忠尋求連任，13年前的競選團隊回娘家為他助陣。（王文吉攝）

民進黨台中市議員初選登記首日，綽號「熱血芒果」的第四選區現任市議員謝志忠搶得頭香，上午與13年前第一次參選「革命伙伴」曾淑雯、林義偉及宋雯鈴前往市黨部完成登記程序。

現任民進黨立委黃國書主任曾淑雯，曾任謝志忠辦公室主任，13年前初加入團隊，第一次幫議員排行程，連當地要道「中正路」都不知道在哪裡，她回憶謝志忠曾說過「這些弱勢的民眾，如果我們不幫，還有誰能幫忙呢？」她希望抱持初心的議員，能連任服務群眾。

林義偉還就讀東海大學時，就擔任謝志忠駕駛與記錄訪談，如今與同黨青年組成「五力新世代」，投入第五選區市議員選舉，他表示，十多年至今，謝志忠依舊沒變，像是他的老大哥，秉持著清廉、專業、專職的原則全力服務。

宋雯鈴為13年前是謝志忠的文宣助理及廣播手，當年聽到謝志忠要參選議員，毅然辭去中央黨部的工作，到台中辦公室工作力挺，目前因生涯規劃轉職為設計公司負責人，但議員每年仍會關心連絡，無論對帶助理、民眾都如家人般的用心相待。

謝志忠表示，他擔任民代13年以來，不忘初衷自始自終全心服務，秉持最初堅持「清廉、專業、專職」的精神，捍衛公平正義的價值，替弱勢方發聲、永遠站在人民這一邊，堅定勇敢幫人民喉舌。

(中時)

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