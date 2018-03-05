足協提報改選名單 體育署沒接受

中華足協副理事長龔元高（右三）抗議改選不公，向體育署長林德福（左三）遞交陳情書，左起為立委鍾佳濱、劉世芳、許智傑與足協副理事長劉福財。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華足協改選傳出爭議，足協經選務小組審核的理事參選名單，雖未獲得理監事會通過，1日仍於官網公告並送交主管機關體育署。體育署競技組副組長藍坤田表示，由於知道部分足協理事對章程條文有不同解讀，體育署審慎處理，並未同意足協送來的參選名單。也就是說，17日不能按這份名單進行改選。

足協預定17日改選，按照「人民團體選舉罷免辦法」，人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議15日前，審定會員（會員代表）之資格，造具名冊，報請主管機關備查。足協遂於上月28日召開理監事會議。

但理監事會過程並不順利，因為足協秘書處前一天已經召開選務小組會議，審核參選名單，包括以「非會員代表」否決台日關係協會會長邱義仁參選理事長的資格，被多數理事認為選務小組侵犯理監事會權限，決議撤銷該審核結果。

另一方面，足協理事長林湧成認為按照章程第8條，僅會員代表才有被選舉權，與多數理事認為按章程第32條，有會員提名就可參選理事，雙方爭執不下。最後林湧成以主席身分宣布散會，多數理事則推派副理事長劉福財擔任代理主席，完成審核理事參選人資格的議程。

身兼高雄市足委會主委的立委劉世芳（左）向體育署長林德福陳情，盼主管機關維持足協改選的公平性。（李弘斌攝）

劉福財與另一位副理事長龔元高，5日與立委劉世芳、鍾佳濱、許智傑拜會體育署長林德福，陳情足協選舉程序不公。林德福表示，已與28日列席的內政部人團司科長蘇佳善會面，確認28日理監事會雖然林湧成宣布散會離席，但會議尚無決議，其餘理事推派代理主席完成會議，程序上具有效力。

然而該會議審核理事參選人的決議是否有效，則有兩個問題。第一，與會理事若自己也是參選人，當時是否迴避？龔元高表示皆按程序迴避，錄影檔案也交給體育署存證；第二則是這次爭議的核心癥結，非會員是否不能參選足協理事？仍得進一步釐清。

林德福表示，足協內部對理事參選資格有不同見解，除了內部自行協商或開會員大會討論，只要雙方願意接受，由內政部、體育署來做裁定解釋都可行。但針對劉世芳等人陳情的程序問題，體育署會以最快時間來做處理。劉世芳一行人隨後也轉往內政部，遞交28日的會議紀錄與錄影，請內政部主持公道。

(中時電子報)

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