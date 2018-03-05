讓人口水直流的音樂會 新竹貢丸、義式Pizza變音符

2018年03月05日 13:36 中時 陳育賢

大提琴家張正傑（右一），17日晚間將於新竹市文化局演出逗趣的親子音樂會「新竹貢丸PK義大利Pizza」。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

貢丸與Pizza相遇能迸出什麼火花？揚名國際的大提琴家張正傑，17日晚間將於新竹市文化局演出逗趣的親子音樂會「新竹貢丸PK.義大利Pizza」，到底是貢丸好吃還是披薩美味，這場美食PK音樂會當晚將見真章。

文化局指出，大提琴家張正傑是名副其實的音樂玩童，他保有赤子之心，喜歡打造好玩的親子音樂會，2018年別出心裁推出的「貢丸PK.義大利Pizza親子音樂會」，就是好玩的音樂會。

張正傑表示，音樂會除了Do Re Mi之外，應該還有不同的樣貌，古典音樂也可以不只是古典音樂，而是讓孩子對於音樂有更多的聯想和創意組合。

他一直有個疑問，為什麼小朋友就不能進音樂廳聆聽古典音樂？因此，2009年張正傑首次推出了全世界第1場讓身高110公分以下孩子進場的親子音樂會。

之後，他每年均發揮無限創意，玩出不一樣的主題，從「聽大提琴說故事」、「大提琴找新娘」、「料理東西軍」到2017年的「弦樂管樂大PK」，每每逗得在場的大小朋友樂不可支，吸引小朋友進音樂廳聆賞音樂。

此次更是延續「弦樂管樂大PK」，以台灣歌謠代表新竹名產貢丸，歌劇代表義大利Pizza，並邀請兒童節目天王趙自強同台，帶來1場東西料理大PK，看看是充滿歐式風味的義大利Pizza比較厲害，還是國民美食新竹貢丸比較給力。

音樂會並結合了美食與古典音樂，節目精彩可期，看貢丸如何在圓舞曲中轉圈，起司如何在Pizza上跳舞。詳情可電洽02-27812306「弦外之音團」。

(中時)