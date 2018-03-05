談武統 張志軍：台獨興風作浪 拆房毀田絕不答應

2018年03月05日 14:13 旺報 陳君碩 、中時 陳柏廷 、中時

國台辦主任張志軍5日在第十三屆全國人大開幕式結束後，被安排在部長通道回答記者問題，主持人罕見主動詢問最敏感的「武統」問題，張志軍批評台獨勢力「興風作浪」也直言外部勢力加大干預力度，他強調，只有回到九二共識政治基礎，兩岸和平發展良好局面才可能恢復，如果有人錯判形勢，執意推動台獨分裂，要想拆房毀田，拆毀我們這個家，包括台灣同胞在內的所有中國人，絕不答應，整個中華民族也絕不會答應。

張志軍5日在全國人大開幕式結束後，被安排在「部長通道」接受媒體提問，主持人根據微信公眾號的網友提問，主動問張志軍如何看待大陸民間武統聲浪高漲，張志軍表示，兩岸關係陷入這種政治僵局，責任完全在台灣當局一方，因為大陸多次講過，大陸對台大政方針，不會因為台灣的政局改變而發生變化，始終堅持在九二共識基礎上推進兩岸關係和平發展，但是改變兩岸政策的是台灣當局，這也是造成兩岸僵局的局面。

他強調，只有回到九二共識政治基礎，兩岸關係和平發展的良好局面才得以回復，兩岸關係上空的這片烏雲，才能被驅散，才能真正地撥雲見日。

張志軍說，統一是所有中華兒女的共同願望，也是中華民族根本利益所在，兩岸同胞是打斷骨頭連著筋的骨肉親情，是血濃於水的一家人，所以以和平方式實現祖國統一，最符合兩岸同胞的根本利益。這也是我們堅持將以最大誠意盡最大努力，去爭取和平統一的前景

但是我更要強調，是針對台灣今天出現的消極風險講一句話，如果有人錯判形勢，執意推動台獨分裂，要想拆房毀田，拆毀我們這個家，包括台灣同胞在內的所有中國人，絕不答應，整個中華民族也絕不會答應。

他表示，他們這樣做必定是徒勞的，大陸有堅定的意志，充分的信心，更有足夠的能力來遏制各種形式的台獨分裂行徑。

展望今年的對台工作，張志軍表示，總體上來說，兩岸關係是複雜嚴峻的，對台工作也面臨更多風險和挑戰，主要原因是台灣當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，島內各種分裂勢力動作頻頻，興風作浪，此外，外部勢力也加大干預介入力度。

張志軍說，這就是為什麼兩岸關係形勢會呈現這麼個嚴峻局面，這需要我們積密切關注，積極妥善有效應對。他認為，上述這些消極的因素，是阻擋不住兩岸關係向前邁進步伐，也改變不了兩岸關係和平統一進程，所以在進入新時代的對台工作，要有新氣象新作為，他指出未來將著重在四方面工作。

一是堅定支持和平統一國兩制方針，堅持一中原則和體現一中原則的九二共識，努力推動兩岸關係和平發展，紮實推進祖國和平統一進程；二是堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂行徑，維護國家主權和領土完整。

三是積極擴大和深化兩岸經濟文化各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展，增進兩岸同胞福祉和親情，他也提及日前公布的惠台31條政策，受到廣泛好評，一定說到做到，不只要落實，還會根據新情況需求，研究出台更多含金量更高、更多的惠台措施。四是加強同台灣地區各整黨，與任何反對台獨及支持九二共識的政黨交流合作，努力維護兩岸和平發展，努力匯聚祖國和平統一進程，實現中華民族偉大復興的強大力量。

(旺報)