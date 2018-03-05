空勤總隊直升機演練事故 飛安會：維護員人為疏失

2018年03月05日 13:58 中時 王思慧

去年6月30日，UH-60M機在台中港執行海上搜救任務吊掛組合訓練人員回收時，發生意外致2名人員落海，分別遭受輕重傷。飛安會今公佈調查結果，指直昇機吊鉤因維護作業時未安裝妥適，與主件脫離，建議空勤總隊訂標準程序並加強訓練等。

根據飛安會調查事故報告，事故「與可能肇因有關調查發現」，直升機於更換吊掛鋼繩時，拆解吊鉤總成後，其吊鉤軸承可能受到外力撞擊，造成軸承位移並傾斜卡滯於軸承室內。維護員組合吊鉤總成時，於安裝襯套螺帽至吊鉤軸承室，受到卡滯軸承限制，未能將襯套螺帽安裝至正確位置（締緊到底），並造成襯套螺帽下緣與軸承室上緣1.5公厘間隙，此間隙使得後續固定螺絲未能正確進入軸承室上的城堡狀凹槽。

檢驗員於檢驗時，也未發現兩固定螺絲未安裝在正確位置，該吊掛即完成更換鋼繩維護。該機於開始執行吊掛組合訓練人員回收時，吊掛旋轉，導致吊鉤軸承室與襯套螺帽締結螺牙鬆脫。

報告指出，空中勤務總隊執行該作業維護員及檢驗員，未能依據程序步驟逐一正確解讀並執行，也未能妥適調派已完訓檢驗員執行吊掛系統相關維修品管工作，檢驗員對吊掛維修手冊瞭解程度有限；且空勤總隊所使用維修技令多為英文手冊，惟尚未建置機務人員明確的英文能力要求與評估機制。

飛安會建議，空勤總隊確使組件於拆除至安裝過程中，無受外物撞擊之虞；確保機務人員正確解讀維修技令，並確實依據程序執行，可考量針對較複雜或易誤解維修程序或關鍵檢查點製作檢核表；加強原廠維護訓練前準備與對受訓人員之要求；適當地評估與要求機務人員英文能力；強化維修技令調整相關作業流程及協調機制。

(中時)