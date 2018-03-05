打開身體和時空共舞　法國失重舞團首次來台演出

法國失重舞團作品《黃金E空間》，結合舞蹈和裝置藝術，舞者與裝置緩慢共舞，展現獨特的力與美。（台中國家歌劇院提供）

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法國失重舞團作品《黃金E空間》，結合舞蹈和裝置藝術，舞者與裝置緩慢共舞，展現獨特的力與美。（台中國家歌劇院提供）

舞台上一件件鑽石般的特殊立體球裝置，舞者與之共舞，或躺臥、或伸展，展現獨特的力與美。這是法國失重舞團作品《黃金E空間》，將首次來台演出。

編舞家瑪麗亞．多娜塔．居荷索（Maria Donata DUrso）表示：「舞者們和這些裝置共舞、連動、貼合，都是在試圖展現裝置和身體之間的連結，藉此創造一個豐沛而獨特的空間，和更多可能性。」

瑪麗亞．多娜塔．居荷索說，她想帶給觀眾的是「體驗」，而非創作上的「概念」，「在這支舞裡，我們把身體想像成是某種塑膠物質，能伸縮的彈性和空間都變大了，隨著緩慢的舞動，觀眾也可像是感受到舞者的皮膚、肢體線條以及物件，三者連結在一起的感覺。」

《黃金E空間》由瑪麗亞．多娜塔．居荷索和德國多媒體藝術家沃夫．卡（Wolf Ka），共同發想創作而成，創作靈感是來自於先前在日本的駐村經驗，原文名稱為「E／MA」，「E」代表著「現身」（Emergence），「MA」則是日文「之間」的發音。

瑪麗亞．多娜塔．居荷索解釋，「MA」是時間和空間的結合，「在日語裡，時間和空間分不開，如果沒有空間，我們無法感受時間，如果沒有時間，我們也無法感受空間，這兩者不斷地相互轉換。」

為此，瑪麗亞．多娜塔．居荷索特別安排30歲到78歲的舞者參與，體現時間的變化，「我想表現不同年齡層的身體特徵和能量上的差別，以及時間在我們身體上，留下什麼樣的痕跡和禮物。」

沃夫．卡表示，對比科技日新月異的年代，他刻意為裝置設定緩慢的移動速度，「這極為緩慢的運動速度，讓觀眾幾乎無法用肉眼察覺，等到發現裝置轉換位置了，才恍然大悟。就像現代科技，也是以一種不知不覺的方式，影響著我們。」

《黃金E空間》將於3月24日至25日，在台中國家歌劇院中劇院演出。

(中時)

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