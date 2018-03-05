全大運在中央大學 首辦電競和滑輪溜冰

2018年03月05日 14:40 旺報 簡立欣

由教育部主辦、國立中央大學承辦的107年全國大專校院運動會4月28日至5月2日一連5天在中央大學登場。中大校長周景揚表示，歷經3年籌備，該校已創造多項「全大運第一」：包括首次以「區域聯盟」承辦賽事；聖火首次在鄒族戰祭中點燃，從海拔2862公尺高的鹿林天文台傳遞；比賽種類達19種、20項，參賽選手突破1萬6000人次，比世大運多一倍，規模是歷年之最；萬眾矚目的「電子競技」和「滑輪溜冰」首次納入全大運比賽項目。

周景揚表示，今年是中大繼民國77年余傳韜校長任內首次舉辦後睽違30年後再辦，今年也是中央大學在中壢建校滿50年，意義非凡！中央大學發揮了桃園龍頭學校角色，邀請了新北市政府、桃園市政府、中央警察大學、國立體育大學、中原大學、元智大學、健行科技大學、萬能科技大學、平鎮高級中學和三重厚德國小等十個單位共同協辦。

另外中大擁有全國最高的鹿林天文台，聖火3月2日從鄒族神聖的戰祭文化中點燃，由校長周景揚帶領聖火隊傳遞，將巡迴四中五校、台灣聯合大學系統學校和各協辦學校，最終傳承至下屆承辦學校。

今年全大運比賽種類共19種、20項（體操分競技體操、韻律體操兩項），除14種必辦種類之外，中大選辦種類包括角力、滑輪溜冰、撞球、電子競技等4項，還有示範種類木球，是歷年來承辦種類最多、選辦項目最多。

周景揚說，電子競技（eSports）近年來受到全球矚目，年輕人熱情參與，2022年亞運和2024年奧運均可望列入正式比賽項目，因此中央大學希望藉由本次全大運的首辦，讓大家對電競有更多正向的認識；預賽將分北、中、南三區，最後的線下賽在中央大學依仁堂排球館舉行。

107全大運執行長吳瑞賢表示，一般電競選手多在17到24歲左右，正值大學黃金時期，亞洲國家東方人水準相對高，目前已有大專院校推出相關學程，產業影響層面大，未來產值更不容忽視。中央大學希望以「教育」角度出發，協助訓練人才和教育推廣；電競不僅要注重選手的培養，還包括教練、團隊經理、訓練過程、戰略擬定、選手就業、未來產值等都需納入考量，是相當具有競爭力的運動項目。

(旺報)