義大利政治變天 民粹政黨五星聯盟席次第2

2018年03月05日 14:09 中時電子報 江飛宇

義大利政局變天，原本執政的中間偏左民主黨在國會大選中明確敗選，出口民調顯示，民主黨的得票率落到23.1%，排名第3，現任總理馬泰奧．倫齊(Matteo Renzi)已考慮辭職。

確定離任的義大利內閣閣員馬蒂納（Michele Martina）表示：「這是明確的敗選」，另一名國會議員馬庫奇（Andrea Marcucci）在臉書留言：「選民已經表明他們的決定，民粹派贏了，民主黨輸了。」

之所以說話如此重，是因為他們擔心極端右翼勢力「五星運動黨」(Five Star Movement)的席次大幅度提升，目前預估得票率可達32%，僅比前總理貝魯斯科尼(Silvio Berlusconi)主持的偏右聯盟35.5%略低，法新社的標題是「極右翼的民粹主義浪潮讓義大利陷入了僵局」，其原因有二，首先最大黨的右派聯盟本身不穩，81歲的領袖貝魯斯科尼前總理因詐欺案在身，不能回任總理，只能派出現任歐洲議會主席安東尼奧．塔賈尼(Antonio Tajani)出面。其次五星運動黨得票很高，也有權力加入執政團隊，而他們的政治立場相當極端，主張所謂的直接民主，否定代議政治，很難建立穩定的執政隊伍。

五星聯盟是9年前由喜劇演員畢普．格里羅(Beppe Grillo)創立的反現有秩序政黨，比如他們對於義大利是否繼續參與歐元區有意見，打算提出全民公投；對義大利在北約的作用提出質疑，甚至不支持強制性疫苗接種的傳統政策。

義大利共和國報(La Repubblica )的政論家克勞帝歐．提托(Claudio Tito)說：「義大利一直處於不穩定狀態，難以治理已成為長期疾病。」

(中時電子報)