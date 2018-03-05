恐怖情人！已婚渣男囚禁小三 扒衣暴打逼立毒誓

已婚吳男囚禁小三，暴打逼立毒誓、簽債權書。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

已婚吳姓男子不滿小三A女疑似另結新歡，將人騙到汽車旅館暴打、性侵還逼向土地公立毒誓「若三心三意將不得好死」，再要求簽117萬債權書、把新歡殺死的委託書。台南高分院依強制性交、傷害等罪判吳男5年4月。

據判決書，吳男與小三A女分分合合，105年1月吳男誑要帶她到大陸投資，見面時卻謊稱機票被偷無法成行，之後藉口散心，投宿台南汽車旅館，不料入住後，他持拖鞋猛打A女頭部，再強迫脫衣，威嚇她跪在梳妝台前皆受質問，期間A女不斷飽受吳男拳腳相向。

吳男要脅A女寫疏文「今於土地公前立誓，今生今世只聽吳一個人的話，絕不三心二意，願與吳同甘共苦、共同承擔，如有違背誓言，將不得好死，天打雷劈，橫屍街頭」吳還不滿足，稱「妳這種女人就是要修理」、「要把我服侍得服服貼貼，不然不會放過妳」，強迫A女與他性行為。

當日下午吳男載A女到百貨公司購物，她趁男友試穿牛仔褲期間逃走，報警並驗傷。法院審理時，A女稱吳男欠銀行200餘萬元，脅迫她負擔一半，另吳男懷疑女友與一名林姓男子關係不尋常，先逼簽117萬債權書，再脅迫寫委託書「要幹掉情敵」

吳男出庭僅承認毆打女友，但隔天還同遊南鯤鯓開心合影，辯稱女方被強暴時大有機會逃走，是A女主動與他性行為。法官不採信吳男說詞，一審時判其5年4月，吳提上訴，二審合意庭認為吳懷疑A女變心，毆打她並要求分擔債務，難以認定性行為是兩情相悅，女方等待時機脫逃也合乎常理，故維持一審量刑。

(中時電子報)

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