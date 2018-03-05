為靈魂卸下重量　解放喬望尼

2018年03月05日 14:45 中時 李欣恬

不管是在舞台上全裸踢足球，還是披上輕薄彩衣跳猛男舞，這狂野的姿態，神秘的氣氛，是現活躍於歐陸的編舞家克勞帝歐．伯納多最新作品《喬望尼俱樂部》，以莫札特歌劇角色、好色之徒唐．喬望尼為靈感，展現男性的優雅與獸性，他表示：「男性應該卸下束縛，像是一場靈魂的脫衣舞派對。」

克勞帝歐．伯納多表示，這部作品對男子氣概提出新的詮釋，「男性長久以來，都背負著某種義務和束縛，必須表現出陽剛的一面，不能表達自己的情緒，不能在公開場合落淚，但我認為，這年代的男子氣概，也要包括陰柔、細膩和充滿情感的一面。」

這部作品也以莫札特歌劇《唐．喬望尼》的曲目作為舞蹈配樂。克勞帝歐．伯納多表示，「唐．喬望尼展現了他的男子氣概、征服女性、獵豔的動力，這種永不滿足的狀態，最後使他陷入永恆的孤絕，這是一種專屬於男性的缺陷。」

在舞台上，克勞帝歐．伯納多解放了每一個「唐．喬望尼」，他讓男性舞者們變裝，套上絲襪，展現嬌媚的一面，或是赤裸上身跳鋼管舞，同時也有生猛的肉搏打鬥場面，或是拿著手機顧影自憐的段落。

克勞帝歐．伯納多表示：「我看見舞台上的男性，盡情展現他們激昂的一面，對獵物你爭我奪的獸性，以及對權力的渴望。」

值得一提的是，克勞帝歐．伯納多也擔任舞台設計，安排舞台上的長布幔，「這些在吊桿上的布幔，可升降、傾斜，時而遮掩舞者身體，時而展現身體，像是男性們內心的渴求、欲望、驚恐與孤獨，若隱若現。」

《喬望尼俱樂部》將於3月23日至25日，在台北國家戲劇院實驗劇場演出。

(中時)