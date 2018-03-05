以為是遺傳性高血壓 竟是腎上腺腫瘤引起

2018年03月05日 14:24 中時 徐養齡

新竹1名家族有高血壓病史的31歲女子，2年前檢查出罹患高血壓，長期服用高血壓藥控制，不料近來出現雙腳無力現象，檢查後竟在腎上腺發現1顆2.5公分大腫瘤，經手術後高血壓症狀也跟著消失。

台大醫院新竹分院內科部腎臟內科醫師鄭暉騰表示，一般而言，高血壓若沒有特殊原因，即屬原發性高血壓，但40歲以下的年輕人若有高血壓，就要考慮是否存在著造成高血壓的其他疾病，例如腎上腺腫瘤、甲狀腺亢進或是腎臟疾病等。

鄭暉騰表示，此案例中女病患，因腎上腺腫瘤造成高醛固酮症，導致血壓上升，血中鉀離子濃度降低，進而造成肌肉無力。在確認診斷方面，經由抽血檢查會發現血中醛固酮濃度上升，血中腎素活性降低，進一步的確認，則需要較複雜的檢驗以及電腦斷層照相。

女病患年僅31歲，2年前參加公司身體檢查，得知罹患高血壓，但因家中長輩也有高血壓，因此認為只是家族遺傳所致，服用高血壓藥控制在正常範圍。數月前突然有雙腳無力現象，起先以為是工作過於勞累所致，但是一直沒有好轉因而就醫。

鄭暉騰指出，病人接受腹腔鏡手術，切除右側腎上腺，共住院3天，術後病人立刻就可以上班。更重要的是，病人不需再服用高血壓藥，也不曾再發生低血鉀。

鄭暉騰建議，年輕人的高血壓應該要詳細檢查有無特殊疾病造成，以便儘早處理，避免疾病本身造成其他器官的傷害，脫離長期服藥的困擾及副作用。

(中時)