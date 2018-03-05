台中市將設立第一座「文資建材銀行」

2018年03月05日 14:41 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，文化局借助民間力量與資源，讓每座老舊空間的改造都帶來許多感動。（盧金足攝）

台中市文化局長王志誠5日在市政會議專案報告「老建築新生命文化資產修復與活化」。（盧金足攝）

為發掘文資觀光潛力，台中市府選在位於大里的台中菸葉廠舊址，設立台中市第一座「文資建材銀行」。

文化局長王志誠5日在市政會議針對「老建築新生命文化資產修復與活化」進行專案報告，強調台中的每項文化資產都傳承著許多歷史故事，與前人烙印下的生活足跡，是城市中最美麗的瑰寶與靈魂核心，台中擁有豐富的文化資產，轄內古蹟建築共有167處，文化局結合都市計畫進行修復活化，盼創造老舊文資新生命。

市長林佳龍肯定文化局借助民間力量與資源，展開歷史古蹟經營管理，讓老舊空間改造帶來許多感動；副市長張光瑤建議可成立「文資建材銀行」及「文資保存基金」，充實相關預算與資源。

市府推動文化資產保存，藉由「單點到場域」的整體活化，已翻轉過去單棟式文資修復方式，透過跨局處合作，提升修復層級，讓都市計畫與文資活化整合連結，建立獨特的文化歷史特色。

此外，自105年度起主動積極輔導公有文化資產，由使用人、管理人擬定日常管理維護計畫，針對文化資產時刻留意其構件變化，予以紀錄，並於問題發生後立即處置，達到「維護重於修繕」，強化文資真實性與完整體。

王志誠舉出公私協力成功例子，包括修復歷史建築林懋陽故居，引進餐飲服務及獨立書店，並廣納地方社區(北屯里里長)及民間組織協力推動，串聯周邊積善樓、眷村文物館推動文化觀光，讓該故居成為市區最夯的景點之一。

文化局目前正與行政院文化部合作推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，藉由台中刑務所場域、州廳及大屯郡役所場域、綠空鐵道軸線計畫等三項子計畫串聯，將重現舊市區光榮。

「讓死去的歷史能夠重生，綠川就是一個典型例子！」林佳龍表示，台中市是座有河川的城市，水利局整治河川成功，不只人潮回來舊中區，也變成打卡熱點，他也肯定文化局借助民間力量與資源，讓每座老舊空間的改造都帶來許多感動。

張光瑤建議文化局可進一步成立「文資建材銀行」，讓許多古蹟優良建材，包括材料、門窗、木料、磚塊、水泥瓦等舊料及雕刻構件等，可回收妥善利用，成立「文資保存基金」持續向中央爭取經費，並引進民間資源，專款專用修繕為數眾多的台中文化資產。

對文化局完成167處古蹟維護管理，副市長林依瑩認為古蹟建築管理或維護的權責釐清較不容易，如今順利訂定管理維護計畫，已踏出成功的第一步。

觀旅局副局長陳育正針對歷史古蹟結合景點，強調觀旅局已規畫專屬觀光遊程，並在官網宣傳推薦，同時也展開歷史巡禮，透過達人帶路，以圖文並茂方式，帶領遊客輕鬆且深入欣賞老舊建築之美。

此外，未來將完成城中城人文觀光自行車道，串聯周邊許多古蹟新興景點，辦理多場深度小旅行，讓旅客騎乘自行車，一覽舊城區歷史風光。

(中時)