私校問題多！台灣觀光學院遭「惡性清洗」高教工會批公益董事「撈完就跑」

2018年03月05日 14:36 旺報 簡立欣 、 林志成

私校問題多！有媒體才報導南亞技術學院「賣地求生」，5日高教工會也揭露教育部勾結運彩公司竊奪近8億公共資產，公益董事撈完就跑，台灣觀光學院教職員生遭惡性清洗。教育部則對高教工會汙辱公益董事表達「最深的遺憾」。

花蓮台灣觀光學院去年9月傳出公益董事會欲將學校「轉讓」給「台灣運動彩券公司」入主，並強迫新生轉學、逼迫教職員簽下資遣同意書；雖然台運彩宣稱若確定捐助學校，也不會「入主」，因「經營學校非運彩本業」，但高教工會日前接獲校內教職員檢舉信函，發現一份「贊助台灣觀光學院金額信託要件」文件，寫明：「（待台灣運動彩券公司）金額（信託）匯入台灣銀行後，台灣觀光學院現任所有董事依法定程序分四批辭任，並依序補選由台灣運動彩券公司所推薦之董事。」

高教工會因此痛批，所謂的「公益董事會」及教育部技職司，非但沒有保障台觀師生權益，更漠視甚至協助台灣運彩惡性「清洗」，讓台灣運彩以僅先承諾將「捐助」6000萬元，就取得目前台觀淨值仍近8億元的公共資產。

高教工會表示，教育部自2001年接管精鐘商職後所指派「公益性質」董事長柴松林，擔任台觀董事長長達16年，非全職進駐學校協助辦學，卻自99年度至103年度5年期間，在學校仍艱難運作情況下，領取近620萬的「薪資」；柴松林與董事會不但未能協助學校招生，去年起還積極「求售」學校，不負責任「撈完就跑」，非常惡質。

高教工會表示，台灣運彩今年全面接掌台觀董事會後，90餘名教職員僅剩30餘人獲回聘，但薪資大打折扣，近千名仍在學學生開課課程不足。甚至，由台灣運彩所派來學校、目前仍然擔任中信金融管理學院人事室主任梁琬如，竟然身兼台觀教務長、行政服務中心主任與廚藝系系主任；學校教官還接任學務長，讓不少教職員和學生感到傻眼。

對於高教工會批評台觀「公益董事長」坐領百萬年薪、賺飽後將教職員生一腳踢開，教育部技職司長楊玉惠表達「最深遺憾」，認為高教工會汙辱公益董事，難獲認同。她表示，過去10多年來，這些公益董事幫台灣觀光學院還了10多億元債務，教育部非常感謝他們。

楊玉惠說，台灣運彩捐資挹注台觀，一切攤在陽光下，沒有不法情事。而且，《私立大專校院轉型與退場條例》還未立法完成，台灣觀光學院董事會就在2月1日主動將校產信託給台灣銀行，是高教界第一例，值得肯定。

(旺報)