山城高接梨穗寒害凋萎 江啟臣會勘爭取補助

2018年03月05日 15:11 中時 王文吉

83歲侯慶昌忍痛剪下嫁接失敗的梨穗，並大嘆「從沒遇過這麼嚴重寒害」。（王文吉攝）

山城高接梨穗寒害凋萎 江啟程會勘爭取補助

農曆年前兩波強烈寒流襲台，凍壞台中山城高接梨梨穗，遲發性寒害逐漸顯現，嫁接成功率低於4成，今年高接梨產季恐怕價格會大漲。立委江啟臣5日邀集農政單位前往現勘，當場要求農糧署於3天內完成公告救助範圍，協助農民早日恢復正常農作，減少損失。

農民梨穗經過多次嫁接，五顏六色的膠帶代表著農民無數次的心血，也道盡農民心中的無奈。83歲侯慶昌擁有2分地梨園，他說，種高接梨30多年，從沒遇過這麼嚴重寒害，以前嫁接成功率都還有6成左右，今年投入3萬5千元，買了2箱梨穗，分兩次嫁接，存活率2成不到。

以黃色膠帶包覆的梨穗，為今年第一次嫁接，遇到寒流凍傷，已凋萎報銷。（王文吉攝）

立委江啟臣邀集農政單位，前往東勢高接梨果園現勘梨穗寒害情形。（王文吉攝）

侯慶昌說，依政府規定每公頃補助6萬元，依他種2分地的比例，只能申請1萬2千元補助，根本於事無補。有農友分4次嫁接，部分梨穗躲過寒害，但高接梨需6個月才能收成，7、8月採收期會遇到颱風季節，屆時又會有遭遇風災。

另名梨農侯祥玉種植1.5公頃高接梨，約一半面積凍害，他說，這幾年天候多變，照顧高接梨挑戰性越來越高，他為分散風險，今年分3次嫁接，分別購買20多萬、7萬多元梨穗，梨樹上以黃、紅、藍色膠帶區分，約有4成梨穗凍傷凋萎。

江啟臣表示，他2月初接到農民陳情，當時即發文預警農委會、農糧署，雖立即收到制式回覆，但至今寒流結束近1個月，受到寒害農損的農民仍無人聞問；他當場要求農糧署於3天內完成公告救助範圍，協助農民減少損失。

梨農剪除嫁接失敗的梨穗，以黃色膠帶包覆無法抵擋寒害凍傷，全是農民心血。（王文吉攝）

梨農侯祥玉（左）感嘆近年天候多變，照顧高接梨挑戰性越來越高。（王文吉攝）

農糧署副署長莊老達表示，高接梨寒害屬於遲發性農損，無法在當下直接顯現，估算大山城地區的高接梨受損面積約有1000多公頃，寒害補貼現已進入行政作業，完成公告程序後，農民可前往區公所申報，由公所派員至果園勘查，確認災情後，每公頃救助6萬元現金。

莊老達也呼籲農民朋友，現在有高接梨災害保險，包含天然災害及果樹部分等，農民若加入保險，收益將更有保障。

(中時)