越戰後首次創舉！抗中國南海擴張 美航母抵越南

2018年03月05日 14:47 中時電子報 蔡萱

越南漁船圍繞在卡爾文森號旁。(圖/路透)

美軍航空母艦「卡爾文森」號（USS Carl Vinson）在1975年越戰結束後，於周一首次載5,000名士兵到訪越南中部的峴港4天，這也是美軍航母時隔43年後再訪越南的歷史性創舉，象徵這兩個身為前宿敵的國家加強關係，分析也認為兩國是藉此遏止中國在南海擴張勢力之舉。

現為軍事及外交專家的美國退役海軍少將柯比（John Kirby）表示：「越南一直對中國在南海頻頻的侵略動作感到多年憂慮。越南擔心中國會開發過界，為此越南多年來都想改善對美國關係」。

9萬5千噸的「卡爾文森」號航母5日將停在越南峴港的2海浬外。這裡曾是1975年越戰時的關鍵戰場，美軍和越南軍方將在岸上進行烹飪和體育的文化交流，部分美軍也會到訪落葉劑的受害者紀念館。落葉劑是美軍在越戰期間為對抗在叢林中活動的越共，大量噴灑於越南土地上對人體有害的化學劑。

過去也有越南官員2度登上美國航空母艦觀摩美軍在南海的演練，但此次美軍航母直接停靠越南港口，是兩國自越戰後最大的軍事交流。

近來也有消息指出越南一直派員安撫中國，多次重申越南外交政策保持獨立，希望和中國維持穩定關係。但同時越南也想穩固與他國的外交關係，能夠在西沙群島主權問題上有本錢和中國來展開平等對話。

其實「卡爾文森」號訪越南前，已經率先在上月底先於南海巡航，也被外界視為此舉是在向中國示威。中國外交部發言人華春瑩上周五也對此表示：「希望美越的軍事交往對本地區和平與穩定有積極和建設性意義，而不是增添任何令人感到不安的因素。」

(中時電子報)