影》停機600天 原能會今同意 核二廠2號機重啟運轉

2018年03月05日 15:05 中時 廖德修 、中天新聞／徐尚方、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／徐尚方、中時電子報／

停機600天，原能會今同意，核二廠二號機重啟運轉。（資料照／台電提供）

原能會今日完成台電公司核二廠2號機再起動申請案審查，經審查及現場視察後，確認核二廠2號機現場狀態可符合再起動運轉的要求。但按照立法院教育文化委員會先前的決議，原能會與台電還必須到教委會專案報告，經委員會同意後台電才能重啟核二2號機併聯發電。

核二廠2號歲修後出狀況被要求停機已超過600天，台電在2月5日申請重啟，原能會為求慎重組織專家小組，用1個月時間完成實地審查，今天宣布結果並予以同意。

原能會表示，2月5日接獲台電公司依《核子反應器設施管制法》及《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》規定，提出「第二核能發電廠2號機週期25設備維修測試大修後機組初次臨界申請」後即展開審查。

除了例行申請文件查核及已執行之停機、大修期間視察及大修後專案視察外，鑑於核二廠2號機長時間未起動運轉，再以1個月時間，就核能安全、輻射安全及廢棄物營運管理等3個面向，分由原能會核能管制處、輻射防護處、放射性物料管理局進行審查以及現場查核，進一步檢視機組整體性維護成效。核能安全管制部分，更另聘11位專家學者協助審查及現場視察。

綜合原能會同仁及專家學者之各項審查與視察結果，可確認核二廠2號機現場狀態，包括核儀電設備、機械管路、核燃料、重要安全設備測試（偵測）試驗及現場設備配置、地震監測、起動規劃及品保作業與人員訓練等，均符合再起動運轉的要求。且台電已訂定再起動各階段關鍵步驟管制點，原能會亦將嚴格管制。

(中時)