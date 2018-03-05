任潔玲不凍卵等真愛 白冰冰勸林佳儀幫弟「第5肢」復健

2018年03月05日 15:08 時報周刊 林彥君

白冰冰建議林佳儀幫弟弟「第5肢」復健。

林佳儀弟弟因工作中發生意外，現在臥病在床。 （圖／中視提供）

昔日玉女任潔玲、林佳儀今天錄中視《冰冰show》。任潔玲透露，離開購物台後，除今上《冰冰show》目前沒有其他收入，沒有老本花了差不多了，家裡每個月的支出約5到6萬。48歲的她因為信奉宗教堅持不凍卵，她說：「我不擔心生小孩，我擔心有一天真的生了，我帶得動嗎？去學校同學會說阿嬤來接你。」

目前單身的任潔玲，透露如果有遇到對象也會快速結婚，未來她會創業公司，想把藝人角色和購物專長結合在一起。白冰冰在節目上手摸任潔玲胸部「你胸罩買什麼尺寸？」讓任潔玲搔頭「蛤？」冰冰姐馬上指向林佳儀的胸部說：「哇！你們2個差這麼多！」介紹任潔玲、林佳儀「這兩位可是當年玉女紅星」，讓任潔玲自虧：「慾婦了」。

林佳儀弟弟在2004年於工作中發生意外，造成腦部缺氧，臥病在床，她透露現在弟弟都有意識，只是四肢無法動彈，由家人輪流照顧，媽媽有保險，所以在弟弟受傷時有幫助，讓白冰冰聽了很捨不得。白冰冰問：「第5肢能動嗎？從那裡復健。」白冰冰透露「陳松勇中風時，就是從『那裡』復健。」白冰冰也模仿起陳的口頭禪並拍肚子說「70歲活龍。」白冰冰認為不要想歪，這是幫助，也許每個方法能刺激讓他好起來，白冰冰勸林找一個人幫助弟弟，也大方說「錢我出」。

(時報周刊)