吸毒開車上路 撞死女騎士罪加一等

2018年03月05日 15:11 中時 謝瓊雲

錢姓男子去年2月底深夜吸毒吸到神智不清，隔天一早還自己開車出門，在埔心鄉運動公園附近撞上李姓女騎士。（謝瓊雲翻攝）

毒蟲吸毒後還開車上路，撞死女騎士罪加一等！前科累累的錢姓毒蟲，去年2月深夜吸毒後隔2天開車出門，在彰化縣埔心鄉一處鄉間產業道路上撞倒李姓女騎士，李女人、車倒地，機車嚴重毀損，送醫後宣告不治；彰化地院近日將錢男依公共危險罪判處1年10個月有期徒刑。

判決書指出，錢男去年2月26日深夜11時許在員林是一家電子遊藝場內吸食一級毒品海洛因還摻混二級毒品甲基安非他命，吸到整個人都茫掉、神智不清；28日早上竟還自己開車出門，在埔心鄉運動公園旁的鄉間小路上撞上騎機車的李女。

李女所騎乘的機車車頭被撞得面目全非、嚴重變形，人則摔上擋風玻璃後在被強烈撞擊力道彈飛倒臥路面，受有血胸、腹部鈍傷病發腹腔出血等重傷害，緊急送醫急救，仍因傷重導致低血容性休克宣告不治。

錢男酒後駕車撞死女騎士，前擋風玻璃還留有一個大凹洞，令人怵目驚心。（謝瓊雲翻攝）

錢男的車頭多處凹陷，足見撞擊時力道強烈。（謝瓊雲翻攝）

錢男發現撞到人後，立刻下車大聲呼叫請張姓路人協助報警叫救護車，並在警方到場後主動坦承自己是撞人的肇事者，並未逃逸，符合自首條件，但否認有不能安全駕駛的情事；直到警方在3月1日帶他驗尿，驗出含有嗎啡、可待因和安非他命，證實他駕車前有吸毒，精神狀況不佳影響行車注意力與反應能力。

法官審酌，錢男明知服用毒品後致不能安全駕車，且無駕照卻仍開車上路，漠視行車安全與他人生命、身體法益，案發時未注意車前狀況致生事故，被害人不治死亡，惡性非微，但考量錢男犯後主動坦承犯行並與被害人家屬達成和解、賠償損失，因此做出上述判決。

至於錢男吸食毒品部分，已遭彰化地院另案判處9個月有期徒刑確定。

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(中時)