今日刷新3月歷史用電紀錄 原能會同意核二2號機重啟

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核二廠2號機再起動申請，原能會准了。原能會今（5）日完成台電核二廠2號機再起動申請案審查，原能會表示，經審查及現場視察確認核二廠2號機現場狀態可符合再起動運轉要求。核二2號機順利重起後，約可挹注3％備轉容量率。

台電發言人徐造華表示，今日原能會只是告知核二2號機符合再起條件，是否能重起，仍要收到原能會同意文件以後為準。

徐造華表示，要等正式收到文件後，才可按程序啟動機組。經內部測試後安全無虞，約5天後就可併聯發電，9天後達到滿載發電。也就是說，最快3月中旬，核二2號機就可以加入供電行列，挹注98.5萬瓩。

睽違逾600天，台電在2月初向原能會提出核二2號機再起動申請，按往例，審查時間約兩周，惟核二2號機停機時間較長，為求審慎原能會花費約1個月時間進行審核，甚至於春節期間也加班趕工。

待核二2號機順利歸隊，屆時可提供98.5萬瓩發電量，約等於兩部台中火力發電廠燃煤機組。

核二2號機於2016年5月機組大修後併聯發電，隨即因避雷器老舊劣化嚴重，導致短路故障，讓核二2號機剛併聯發電即跳機。去年9月台電提出歲修計畫，並於年底完成大修，再經過1個月台電內部檢查後，向原能會提出再起動。

原能會指出，鑒於核二2號機長時間未起動運轉，故以1個月時間，就核能安全、輻射安全及廢棄物營運管理等三個面向，分由進行審查，同時現場查核以進一步檢視機組整體性維護成效，經審查後均符合再起動運轉要求。

今日高溫剛刷新3月歷史用電紀錄，台電指出，由於核二2號約可挹注3％備轉容量率，之後也即將進入夏季尖峰用電時段，若核二2號能加入供電行列有助供電穩定。

(工商)

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