徐若瑄喊話2歲兒：媽寶不可恥

2018年03月05日 15:20 中時 尤嬿妮

Vivian日前帶兒子一同拍攝雜誌封面。（《ELLE》提供）

徐若瑄（Vivian）和老公李雲峰結婚4年，育有2歲兒子 Daltong，問Vivian有沒有一些話想對長大後的Daltong說，她笑回：「媽寶並不可恥、孝為人本、不要離我太遠。」接著又認真說：「我對他的愛雖然不求回報，但是我希望他做一個飲水思源的人。」希望兒子傳承自己強大的轉念功力：「面對任何挫折，失戀也好、工作上的挫折也好，有轉念的功力就不會抗壓性失衡，不會傷害別人、傷害自己。」

Vivian的父親今年元旦過世， 由於父親個性俠義，許多未曾見過的父親友人都到場悼念，送最後一程，聽他們口中談論父親不為所知的故事，Vivian才發現父親的人緣比想像中更好，「我以前都想，未來的老公一定要會抽煙、會打麻將、會喝酒，才可以和我爸相處得很好。結果我的老公不會抽煙、不會賭博、不會打麻將，他會品酒，最重要是他『孝順』」。

好奇她如何平衡家庭與事業，她想了一個數字比「16:14」，一個月希望16天給家庭、14天投入工作，以家為重；談到今年工作規劃，她表示將會投入工作多一些，因為Dalton比他預期更快會講話，就可以透過通電話或視訊分享心情，「我今年應該可以開始拍電影了，我真的很想拍電影」；規劃今年的戲劇與音樂的比重「3:7」，希望能在台灣拍一部電影。

(中時)