徐若瑄喊話2歲兒：媽寶不可恥

Vivian日前帶兒子一同拍攝雜誌封面。（《ELLE》提供）

友善列印
中時
Vivian日前帶兒子一同拍攝雜誌封面。（《ELLE》提供）

徐若瑄（Vivian）和老公李雲峰結婚4年，育有2歲兒子 Daltong，問Vivian有沒有一些話想對長大後的Daltong說，她笑回：「媽寶並不可恥、孝為人本、不要離我太遠。」接著又認真說：「我對他的愛雖然不求回報，但是我希望他做一個飲水思源的人。」希望兒子傳承自己強大的轉念功力：「面對任何挫折，失戀也好、工作上的挫折也好，有轉念的功力就不會抗壓性失衡，不會傷害別人、傷害自己。」

Vivian的父親今年元旦過世， 由於父親個性俠義，許多未曾見過的父親友人都到場悼念，送最後一程，聽他們口中談論父親不為所知的故事，Vivian才發現父親的人緣比想像中更好，「我以前都想，未來的老公一定要會抽煙、會打麻將、會喝酒，才可以和我爸相處得很好。結果我的老公不會抽煙、不會賭博、不會打麻將，他會品酒，最重要是他『孝順』」。

好奇她如何平衡家庭與事業，她想了一個數字比「16:14」，一個月希望16天給家庭、14天投入工作，以家為重；談到今年工作規劃，她表示將會投入工作多一些，因為Dalton比他預期更快會講話，就可以透過通電話或視訊分享心情，「我今年應該可以開始拍電影了，我真的很想拍電影」；規劃今年的戲劇與音樂的比重「3:7」，希望能在台灣拍一部電影。

(中時)

避免頒錯獎醜聞重演！奧斯卡做4… 遊日突接最好消息！ 徐佳瑩報喜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。