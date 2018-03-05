4男3女爬黑山 見警察「噴裝」落跑

高雄及台南地區7名山友涉嫌違規爬黑山，遭玉管處及保警查獲開單，將被罰款合計2萬1000元。（沈揮勝翻攝）

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違規山友看到警察急忙逃走，連背包都不要了！（沈揮勝翻攝）
涉嫌違規爬黑山，多名山友在未開放山域庫哈諾辛山步道，被玉管處及保七員警查獲。（沈揮勝翻攝）

高雄市50歲劉姓女子，與高市、南市曾姓、葉姓等山友共4男3女，3日傍晚在玉管處轄區南橫段之未開放山域庫哈諾辛山步道，被玉管處保育巡查人員及保七總隊第六大隊玉山分隊梅山小隊員警查獲涉嫌「爬黑山」，經告發每人將開罰3000元、合計2萬1000元之罰款。

玉山國家公園管理處副處長林文和、保七總隊第六大隊大隊長黃建智指出，南橫目前路況不通，玉管處所轄之關山嶺山、塔關山、庫哈諾辛山等「南橫三星」山域現況管制中，並未開放入山申請，但網路頻見有人攀登後po網，挑戰公權力，管理單位強化取締。

3日傍晚4點35分，「保七六大」玉山分隊梅山小隊與玉山國家公園管理處人員執行庫哈諾辛山登山步道守望勤務時，在離步道入口約200公尺處，發現劉女7人正在下山。

他們看到警察緊張得連裝備都不要了，丟在地上死命地往回跑，但仍遭員警追上攔截。劉女等承認違規入山、單日往返；警方將他們於是帶回小隊清查身分，並逐一查核確認全數是違規爬黑山，各依違反國家公園法第19條開單告發。

林文和、黃建智表示，近幾年未依規定申請、擅闖生態保護區、山地管制區爬黑山而發生山難的案件層出不窮，讓警、消、救難人員疲於奔命，也耗費社會成本、徒增全民負擔，為維護自然生態及登山安全，管理與執法單位將會有更強勢作為！

(中時)

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