教師資格檢定考題出包 教育部：送8分

2018年03月05日 15:30 中時 林志成

今年高中以下教師資格檢定考試4日舉行，但卻發生小學組國文科試題有4題出錯，教育部今天召開補救會議決定，這4題送分（每題2分、共8分），對於考生通過合格門檻更有利。此外，教育部研擬5年後的112年起，教檢採線上考試，跟考托福的模式一樣。

今年教師資格檢定考試，小學組國文科有30題選擇題、共60分，另40分是作文題。但有考生答到選擇題第28題時，發現引文不見了，經調查，第27題、28題是題組題，要讀過引文後才能答題，但因為裝訂錯誤，第27題、28題並未連在一起，導致第28題無法單獨作答。

教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全表示，教師資格檢定考試，幼兒園組及小學組國文科選擇題都有30題，其中應該有8題不同，但在闈場內裝訂時題本時，小學組第2頁至第5頁誤用幼兒園組的試題，導致其中第7題、第26題及題組題第27題、28題等4題，與裝訂正確的試卷不同。

鄭淵全表示，小學組共有2288位考生到考，其中482位考生的國文試卷出問題，教育部今天召開緊急因應小組會議決定，出錯的4題共8分，採送分方式處理。

教師資格檢定考試採標準參照以判定及格與否，只要符合平均每科滿60分、不得有2科成績未滿50分及不得有1科0分等三個條件，就達到合格標準，發給教師證書。

鄭淵全表示，教師資格檢定考試，個別考生成績變化不影響其他考生通過機會，這次小學組有參加國文科考試的人，都送8分，不但權益未受影響，反而更有助於通過合格門檻。這次考試及格名單4月16日中午12時公布，考生可在6月29日前自行登入檢定考試網站（tqa.ntnu.edu.tw）列印成績通知單。

此外，鄭淵全也透露，正在規畫教師資格檢定考試採線上測驗，像考托福一樣，考生在規定的時間到考場用電腦作答，預計112年實施。

(中時)