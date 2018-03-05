中市府移除國美館前黑板樹 騎自行車更安全

維護自行車道安全，台中市府今天移除國美館前黑板樹，並補植合適樹種。（台中市府提供）

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台中市政府建設局推動「台中之心」計畫，串連全市7條園道及7處公園，改善既有人行、自行車道環境，打造綠色城廓。工程以分期分段方式辦理，經專家召開會議決議，建設局5日針對國立美術館前有安全疑慮的黑板樹進行移除，再補植台灣櫸及台灣欒樹等合適樹種，讓自行車環境更安全舒適。

建設局表示，第一期工程起自科博館，經由草悟道南段至國美館、美術園道(另案辦理)至柳川西路旁計畫區位與範圍，基地位置則分段為A段美村綠橋段、B段工學五街至南屯柳橋段、C段國美館至草悟道南段、D段科博館段。

其中，C段工程因國立美術館前(英才路及五權西路一段)的黑板樹林立，遇強風容易斷枝、傾倒，竄根浮根不僅破壞公共設施，更會影響自行車道騎乘安全，花絮也易引起民眾有過敏不適。

經國立美術館建議，加上市府景觀植栽委員會邀集專家學者召開小組會議後，決議將於今日針對國立美術館前共37株黑板樹進行移除清運，後續將補植台灣櫸及台灣欒樹39株，重新綠化環境。

由於該工程正好位於車流量較大路段，考量相關交通管制，將配合加速移除速度，降低交通影響程度，並將修剪部分的樹幅及保留樹木完整的樹幹，以維後續利用，以尊重樹木生命的手法，將黑板樹妥善移除。

(中時)

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