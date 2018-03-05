MLB》初遇洋基三壘大物 弗雷塞驚：他是何方神聖？

安杜哈(右)熱身賽技驚四座，成為熱門討論話題。(美聯社)

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中時電子報

洋基三壘大物安杜哈(Miguel Andujar)春訓熱身賽發威，強悍打擊身手令人驚艷，去年曾短暫待在洋基的弗雷塞(Todd Frazier)憶起首次在比賽中，見識到安杜哈身手，讓他大開眼界，「我看到他的身手，直說『這小子是何方神聖？』」

洋基去年還沒找來弗雷塞前，嘗試讓安杜哈一度有機會卡為三壘；安杜哈台灣時間6月29日生涯首秀面對白襪，4打數敲3安、4打點，助球隊12比3贏球。當時弗雷塞身在白襪陣中，對安杜哈的表現印象深刻；隨後弗雷塞透過交易到洋基，安杜哈被送回小聯盟，9月擴編才回大聯盟。

儘管弗雷塞卡位，讓安杜哈回歸後上場機會減少，不過弗雷塞說，那時安杜哈幾乎緊跟在洋基內野守備教練艾斯帕達(Joe Espada)身旁，看起來就像正開始要傳承。安杜哈如今熱身賽出賽7場，繳打擊率4成21、4轟的優秀成績，弗雷塞一點也不意外。

「那小子擁有本事跟正確的心態。」安杜哈的努力，弗雷塞都看在眼裡，安杜哈的揮棒技巧，更讓弗雷塞相當讚賞，「他隨時隨地保持攻擊模式，我喜歡那種感覺，希望他的努力能替他掙得位置，他可以做得很好，因為天空才是他的極限。」

不過，安杜哈想取得三壘位置，還得跟卓瑞(Brandon Drury)競逐。弗雷塞認為，這對安杜哈並不是壞事，「他是個不錯的小夥子，但在洋基，狀況會不太一樣，我來自紅人，那裡可以低調成長，在洋基可就沒辦法，他可能還不明白這點。」

壓力並非不好，有時會成為助力，但弗雷塞直言，前提是安杜哈得別把太多壓力攬在自己身上，對任何人來說，那都會是條很艱難的路。安杜哈打擊身手已經具大聯盟水準，現在他想搶先發三壘，守備是個難題。

(中時電子報)

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