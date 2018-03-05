新北送愛到花蓮 捐助3600萬元

新北市長朱立倫5日前往花蓮送上愛心捐款，協助花蓮復原。（葉德正翻攝）

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花蓮大地震震碎了許多家庭，新北市除了第一時間派遣救難隊，也發起「新北送愛到花蓮」勸募活動，獲各企業、宗教團體及個人響應，地震即將滿月，新北市長朱立倫5日親赴花蓮送上3600萬元支票，盼能給花蓮重建最大支持。

朱立倫表示，新北市400萬人口中，有許多來自花蓮的民眾到此工作、就學、就業，兩縣市間有很密切的血緣、親情，地震發生當時，新北第一時間動員救災人力及機具支援，更發動「新北送愛到花蓮」勸募活動，獲廣大響應。

除這次3600萬元支票，新北市部分宮廟已自行匯款1070萬元至花蓮縣社會救助金專戶，合計4670萬元，勸募活動月底才截止，希望可以匯集5000萬以上愛心善款，助花蓮鄉親重建家園。

花蓮縣長傅崐萁代表接受善款捐贈，允諾會妥適運用善款，傅崐萁說，觀光是花蓮的龍頭產業，往年此時觀光旅館住房率已達到八成以上，但目前僅一成，連帶地影響到其他產業，花蓮依舊美麗，希望國人多到花蓮來觀光。

朱立倫呼籲新北市包含市府所屬機關、學校以具體行動來持花蓮，現場也慰問設籍新北市的地震受災戶，包括雲門翠堤大樓主委林葳及孫姓老師一家等4戶，並發放每戶1萬元的慰問金。

朱立倫表示，此次地震房屋倒塌受災戶中，設籍新北市民眾有16戶，受傷民眾有7名，感謝花蓮縣政府給予立即的協助，後續也將由新北市政府提供相關補助申請。

(中時)

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