誰是你的最佳旅伴？風水師公開12生肖開運旅遊祕笈

2018年03月05日 15:44 中時電子報 簡怡欣

玩出好運氣！2018年新的開始，不少人計畫利用接下來清明、端午連續假期多請幾天假，安排一趟狗年開運旅程。有旅遊網站就與新加坡風水大師林志明共同公布今年12生肖旅遊指南，不妨跟著今年最佳開運的12生肖旅伴，除了探索精彩的旅遊體驗，還能祈求今年運勢旺旺來，帶來一整年的好運氣！

「川普大樓」（Trump Tower）是世界各國遊客到訪紐約曼哈頓必打卡的景點之一。（本報系資料照）

◎Expedia狗年旅遊指南，12生肖開運地點大公開

生肖屬鼠（西元2008、1996、1984、1972、1960年出生）：

屬鼠的朋友在新的一年要學習如何讓自己放鬆一點，建議可安排前往紐約曼哈頓，漫步在中央公園和享受時代廣場的繁華。若是運動狂熱者，不妨前往巴西感受一下數萬人一起為足球瘋狂的氣氛。

開運地點：紐約曼哈頓、巴西

生肖開運旅伴：牛、龍、猴

生肖屬牛（西元2009、1997、1985、1973、1961年出生）：

屬牛的朋友利用今年安排一趟野生冒險之旅，前往南非野生動物園觀察非洲五霸和其他動物們，也可以計劃前往坦尚尼亞感受動物大遷徙的魅力；亦或是來趟柬埔寨之旅，體驗建築的美學奇蹟。

開運地點：南非、坦尚尼亞、柬埔寨

生肖開運旅伴： 鼠、蛇、雞

來到東京，肯定要和著名的地標「東京鐵塔」合照。(圖/達志影像 shutterstock)

生肖屬虎（西元2010、1998、1986、1974、 1962年出生）：

對於生肖屬虎的朋友而言，今年可以計劃闖到一個新的城市旅行。不論日本東京或印度雅加達都會是不錯的選擇，這些城市總是能讓你不斷發現許多新奇的事物。充滿自信與迷人個性的你，也會在旅途中結交不少新的朋友。

開運地點：東京、雅加達

生肖開運旅伴：馬、狗

遊客在上海外灘黃浦江畔休憩賞景。（新華社資料照片）

生肖屬兔（西元2011、1999、1987、1975、 1963年出生）：

友善和善於交際的兔子是獨立的旅行者，因此，屬兔的朋友不妨飛往德國看看令人驚嘆的景觀和城堡，並感受豐富歷史的文化發展。亦或者前往熟悉的中國老上海，一睹現代化摩天大樓與舊茶館的對比並置，都會是今年旅遊的絕佳目的地。

開運地點：德國、上海

生肖開運旅伴：羊、狗、豬

正義宮僅有這四天披上絢爛燈光，是南國馬來西亞最浪漫的時刻。（圖片／馬來西亞觀光旅遊局）

生肖屬龍（西元2012、2000、1988、1976、1964年出生）：

屬龍的朋友今年雄心勃勃，因此建議可計畫一趟舊金山之旅，除了著名的金門大橋之外，還有聞名的葡萄美酒。另外，也推薦前往充滿殖民與歷史色彩的美麗城市馬六甲，是馬來西亞最具歷史意義的地區。

開運地點：加州舊金山、馬來西亞馬六甲

生肖開運旅伴：鼠、猴、雞

生肖屬蛇（西元2013、2001、1989、1977、1965年出生）：

屬蛇的朋友通常是優雅和明智的，喜歡生活中更美好的事物。不妨走進異國情調的哥倫比亞，收藏珍貴的祖母綠寶石，同時哥倫比亞也是世界咖啡供應量最大的生產國之一，也能優雅地沉浸在咖啡香中。除此之外，建議沉浸在藝術與文化的歷史地點，因此英國、蘇格蘭也會是一個很好的渡假勝地。

開運地點：哥倫比亞、英國、蘇格蘭

生肖開運旅伴： 牛、雞

鎮海余佐川的櫻花每年總能吸引大批遊客朝聖，預測開花日為3月26日。 (達志影像/shutterstock提供)

生肖屬馬（西元2014、2002、1990、1978、1966年出生）：

獨立又充滿熱情的馬，今年適合前往韓國首爾，品嘗熱辣辣泡菜的美食，甚至可以參加體驗製作泡菜的課程，和嘗試許多不同變化的料理。同時，也推薦屬馬的朋友有機會可以計劃一趟輕鬆的海灘渡假，享受峇里島著名的按摩和水療中心，暫時逃離現實的喧囂。

開運地點：首爾、峇里島

生肖開運旅伴： 虎、羊、狗

「亞洲國際都會」香港是台灣旅客最愛造訪的城市之一。（達志影像／shutterstock提供）

生肖屬羊（西元2015、2003、1991、1979、1967年出生）：

屬羊的朋友今年適合來趟高雅的購物之旅，建議於6-9月前往香港一年一度最大的夏季購物節，甚至可同時安排鄰近的澳門，盡情享受當地購物和美食。也可選擇位在南半球的雪梨，看看最具代表性的雪梨歌劇院，透過美食和藝術享受澳洲文化的融合。

開運地點：香港、澳門、雪梨

生肖開運旅伴： 兔、馬、豬

生肖屬猴（西元2016、2004、1992、1980、1968年出生）：

屬猴的朋友在繁忙的工作之餘，適合前往亞洲最棒的海灘，推薦安排普吉島或泰國任一著名的海灘地點，一覽無盡的海景，激發疲憊的靈魂。如是美食饕客，也可以考慮前往義大利品嚐當地新鮮的農產品。

開運地點：普吉島、義大利

生肖開運旅伴： 鼠、龍

生肖屬雞（西元2017、2005、1993、1981、1969年出生）：

屬雞的朋友今年適合有趟令人難忘的旅行計畫，以紀念一年的美好回憶。若你曾經考慮踏上珠穆朗瑪峰，不妨利用今年前往探索、挑戰極限，使今年成為冒險的一年；或是選擇造訪墨爾本，沿著大洋路欣賞十二門徒石，驚嘆於大自然的壯麗美景。

開運地點：尼泊爾、墨爾本

生肖開運旅伴： 牛、龍、蛇

京都嵐山是著名旅遊景點，四季美麗的景色讓人心曠神怡。(圖/shutterstock提供)

生肖屬狗（西元2006、1994、1982、1970、1958年出生）：

屬狗的朋友，今年要讓你的精神保持在高峰。建議可以飛往日本京都，參觀歷史悠久的神社，並品嚐最新鮮的壽司和生魚片。或者把你的目光投向印尼加里曼尼，有著世界聞名的文物古蹟、島嶼和國家公園，是一個令人歎為觀止的目的地。

開運地點：京都、印尼加里曼丹島

生肖開運旅伴：虎、兔、馬

生肖屬豬（西元2007、 1995、1983、1971、1959年出生）：

屬豬的朋友今年適合來趟美食之旅，前往中國南方的廣州，體驗一次廣州早茶文化，吃遍地道的廣式點心。除此之外，今年在台灣國內輕旅行也是不錯的選擇，尤其「台北米其林指南」即將於三月登台，趕緊安排一趟台北米其林美食之旅。

開運地點：廣州、台灣

生肖開運旅伴：兔、羊

(中時電子報)