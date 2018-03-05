UBA決賽門票5分鐘「掃光」 歌手魏如萱將「獻聲」

健行科大尋求二連霸。(大專體總提供)

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中時電子報

106學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開一級最終決戰，電子票券5日中午12點開放KKTIX網站免費索票，3月25日冠軍賽當日票5分鐘內迅速「掃光」，24日四強賽票也在兩小時內索完，實體公益票尚待臺北小巨蛋公布索票方式。

男一級由衛冕軍健行科大、國立體大、義守大學、高雄師大獲得小巨蛋門票。義守大學上屆八強戰意外落馬，今年捲土重來。潘祥偉既緊張又開心，「之前有去小巨蛋看球，那樣的空間感，滿場觀眾的感覺很震撼。」

健行科大劉人豪於臺北世大運登上小巨蛋，寬廣的視野令他印象深刻，重回小巨蛋，劉人豪也說心境上不太相同，「第二次去小巨蛋比賽，這次是代表學校，要用學長的身份帶領球隊。」

UBA首度攻蛋，決賽邀請創作歌手魏如萱壓軸演出，搭配DJ改編多首歌曲以搖滾電子high翻台北小巨蛋，另外「那對夫妻」新加坡歌唱新星「黃宇哲」都將獻聲，球迷進場還可依座位序號抽汽車、iPhoneX、GoPro等多項大獎。

女一級於3月5日至9日在臺灣科大進行最後對決，由預賽排名第一、二名直接進入決賽，剩下兩名額則由排名三至六名之隊伍爭奪。完成三連霸的文化大學，現階段仍為全勝排名第一，第二名則為目前6勝1敗的四支隊伍，北市大學、世新大學、佛光大學及台灣師大，四強名單尚難料。

3月24日賽程，13時、15時為女子組四強，男子組17時健行科大對高師大、19時國立體大對義守大學，25日男女子組冠軍、季軍戰。

(中時電子報)

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