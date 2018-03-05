阿聯酋航空邀您體驗春回歐洲之美 倫敦未稅8333元起

2018年03月05日 16:08 工商 張佩芬

春暖花開正是遊歐好時節，TripAdvisor評選為2017年全球最佳航空公司的阿聯酋航空，推出台北前往歐洲各航點的經濟艙優惠票價，倫敦未稅8,333元起，巴黎11,666元起、法蘭克福12.666元起，羅馬與馬德里14,111元起。

2018春回歐洲優惠機票購票日期自即日起至2018年3月19日止，出發時間自2018年3月12日至2018年6月21日止。2018春回歐洲優惠機票於阿聯酋航空網站www.emirates.com/tw購買，亦可洽詢各大旅行社。

旅客可以造訪倫敦規模最大的玫瑰花園─瑪莉皇后花園，園內種植超過12,000種玫瑰，循著花香探尋春天的蹤跡；或是踏訪巴黎的地標艾菲爾鐵塔與凱旋門，徜徉花都的經典建築丰采之中。想來趟歷史、文化與藝術之旅，一定要來看看位於法蘭克福、設立於西元1904年、全歐洲數一數二的民族學博物館─世界文化博物館(Museum der Weltkulturen)。

在莊嚴壯麗的雅典帕德嫩神殿(The Pantheon)與古羅馬競技場(The Colosseum)，親炙古羅馬的榮光；或是造訪馬德里，在金氏世界紀錄最古老的餐廳—Sobrino de Botín用餐，為旅行增添絕佳風味。 到歐洲旅遊如果只玩一個國家覺得不夠盡興，旅客可以善用阿聯酋航空超過35個歐洲目的地的全球網絡，更深入且全面地規畫歐洲之行。透過阿聯酋航空的鐵路公司及其他航空公司夥伴，旅客可以任意進出歐洲各城市。

無論是利用義大利國營鐵路公司(Trenitalia)周遊義大利各地、搭乘法國國家鐵路(SNCF)深度探索法國、轉乘英國Flybe航空再次發掘英國境內各個城市、或利用TAP葡萄牙航空(TAP Portugal)欣賞葡萄牙的城鎮風光，都能盡情深度探索歐洲魅力。旅客只需透過阿聯酋航空官網中「管理預訂」功能頁面，即可完成歐遊行程規劃。

台灣旅客可以搭乘阿聯酋航空最具指標性的A380雙層客機至杜拜中轉，享受阿聯酋航空屢獲殊榮的ice Digital Widescreen機上娛樂系統，超過3,000個頻道陪伴渡過漫長飛行時光，更可於機上享用各地的美食佳餚，一飽口福。以下列舉部份經濟艙優惠票價，欲瞭解更多相關資訊或訂購飛航旅程，可至www.emirates.com/tw查詢。

(工商)