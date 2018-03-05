國小生嬉鬧遭筆芯刺傷 家長竟求償21萬？

2018年03月05日 15:58 中時 李文正

北市大同區一間國小4年級的2名學童，9歲翁姓男童與同班徐姓學童，兩人嬉鬧中，徐童不慎被鉛筆筆頭刺傷，筆芯碎片卡在肉裏，徐童家長事後一狀告上法院，認為對方害小孩罹患創傷症候群，求償21萬585元。士林地院合議庭審結，認為不會因為輕微傷勢，造成急性壓力疾病，判賠5650元，全案定讞。

翁在去年10月5日下午第一堂社會課，因吵鬧被老師罰寫「上課不要講話」10次，他詢問隔壁的徐童，紙上寫的對不對，紙張和自動鉛筆放在徐童的大腿上，但徐的腿突然夾起來，筆芯刺進大腿內側。

老師發現後，立刻送到保健室包紮，並將傷口消毒，發現有些微滲血，但沒有明顯腫脹，事後再轉往醫院診療。

但徐童的父母主張，兒子因為刺傷後，罹患精神病症狀，包括全身發麻、作惡夢、逃避人群的現象，需要長期配合藥物與心理治療，並指控翁童數月以來，長期攻擊兒子下體，徐父因而向翁童的家長求償醫藥費3800元，以及精神慰撫金20萬。

但合議庭認為，遭筆芯刺傷是輕微皮肉傷，很難想像造成精神上急性壓力疾病，被同學攻擊生殖器長達數月，無法認定是翁童所為。而且，事發後，兩人在保健室內，兩人還嘻笑，徐隔天與同學還有聊天，並沒有疼痛不適的現象，無法認定遭筆芯刺傷與創傷壓力症後群有關，駁回醫療精神症狀的醫療費與交通費，判決翁須賠償精神慰撫金5000元，與當天醫療費650元給徐的家長，共計5650元。

(中時)