國小生嬉鬧遭筆芯刺傷 家長竟求償21萬？

友善列印
中時

北市大同區一間國小4年級的2名學童，9歲翁姓男童與同班徐姓學童，兩人嬉鬧中，徐童不慎被鉛筆筆頭刺傷，筆芯碎片卡在肉裏，徐童家長事後一狀告上法院，認為對方害小孩罹患創傷症候群，求償21萬585元。士林地院合議庭審結，認為不會因為輕微傷勢，造成急性壓力疾病，判賠5650元，全案定讞。

翁在去年10月5日下午第一堂社會課，因吵鬧被老師罰寫「上課不要講話」10次，他詢問隔壁的徐童，紙上寫的對不對，紙張和自動鉛筆放在徐童的大腿上，但徐的腿突然夾起來，筆芯刺進大腿內側。

老師發現後，立刻送到保健室包紮，並將傷口消毒，發現有些微滲血，但沒有明顯腫脹，事後再轉往醫院診療。

但徐童的父母主張，兒子因為刺傷後，罹患精神病症狀，包括全身發麻、作惡夢、逃避人群的現象，需要長期配合藥物與心理治療，並指控翁童數月以來，長期攻擊兒子下體，徐父因而向翁童的家長求償醫藥費3800元，以及精神慰撫金20萬。

但合議庭認為，遭筆芯刺傷是輕微皮肉傷，很難想像造成精神上急性壓力疾病，被同學攻擊生殖器長達數月，無法認定是翁童所為。而且，事發後，兩人在保健室內，兩人還嘻笑，徐隔天與同學還有聊天，並沒有疼痛不適的現象，無法認定遭筆芯刺傷與創傷壓力症後群有關，駁回醫療精神症狀的醫療費與交通費，判決翁須賠償精神慰撫金5000元，與當天醫療費650元給徐的家長，共計5650元。

(中時)

新北送愛到花蓮 捐助3600萬元 慈湖潑漆遭逮 獨派拍照女到案喊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。