招商引資增就業機會 苗縣去年失業率全台第二低

苗栗新投資廠商增加在地就業機會，老牌長春化工最近也積極徵才，促使苗栗失業率全國第二低。（陳慶居攝）

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苗栗積極招商引資見成效，新廠相繼設立也增加工作機會，苗栗失業率成為西部最低的縣市。（陳慶居翻攝）

在國內景氣低迷氛圍中，苗栗縣2017年的失業率為3.6％，低於全國平均失業率3.8％，僅些微高於台東縣，是全國各縣市中第二低。縣府工商發展處5日表示，這是招商有成、投資有效益的成果，今年更是投資大爆發年，資金50億可望完成設廠，再添近千個就業機會。

苗栗縣政府工商發展處指出，縣長徐耀昌上任後即籌設成立招商馬上辦中心，專案列管、流程即時透明，廠商充分掌握開發進度，去年再推出101便民措施，讓行政審查效率大幅提升，累計輔導企業投資金額已上千億。

2017年有68家廠商完成工廠登記，今年1、2月更有12家企業於苗栗設廠完成，其中美商科奈傑科技投資30億元，生產高科技玻璃新增130多個工作機會；宸鼎生物科技投資投資2億於苗栗市完成設廠；原在新竹設廠的群雅電子，投資6億到苗栗設廠，就業機會大增，加上長春、京元電等老牌廠商也大量徵才，因此締造苗栗成為西部失業率最低的縣市。

工商發展處長黃智群表示，招商馬上辦中心專案輔導的8家廠商，將於今年第二季至第四季陸續完成設廠，包括美商羅門哈斯亞太研磨材料、捷克商睿信航太、旭宏金屬頭份廠及尹鑽科技等大廠，各廠商自去年陸續大量招募儲備人才因應，苗栗的失業率自2014年逐年下降。

(中時)

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