彰化社頭「手套博物館」10日開幕 來看世界最大針織手套

2018年03月05日 16:09 中時 鐘武達

社頭織襪園區益纖企業董事長陳文筆介紹一體成形的運動衣與性感內衣產品。（鐘武達攝）

要看性感內衣與全世界最大的手套，就要來這裡！社頭鄉織襪產業園區25家廠商為行銷台灣織襪產業，將於10、11日聯合舉辦首場廠商嘉年華會，除了展示各式織襪與MIT精品，全國第1家手套博物館也將開幕，精彩可期。

社頭鄉織襪產業園區促進會理事長陳義益表示，社頭鄉早期有一半的製造業就業人口都是從事織襪與紡織，90年代，國內傳統產業大舉外移，社頭鄉的織襪業則積極尋求轉型與升級 ，而在政府近年規畫成立「織襪產業園區」輔導下，織襪產業已成為地方發展特色之一。

他說，社頭織襪產業園區占地僅約7公頃，是全國最迷你的工業區，現有25家廠商，主要都是從事織襪生產，相當具有特色，未來更將可與在地芭樂、清水岩寺與鄰近的田尾公路花園 串連，發展區域觀光。

10日起登場的「社頭鄉織襪產業園區廠商嘉年華會」，是園區成立以來第1次舉行，當天手套博物館開幕，還有創金氏世界紀錄、6公尺高的針織手套公開亮相，而全國最大規模的織襪精品展售活動登場，各式運動手套、機能襪與琳瑯滿目的性感內衣，這裡全都看得到。

2天的嘉年華會，還結合樂活獅熊讚親子公益路跑、公益送暖愛心活動以及熱鬧的音樂會表演與摸彩，陳義益與園區廠商歡迎各界都能前來共襄盛舉。

(中時)