老鳥叫菜鳥帶女學員潛水害溺斃 3教練均被判刑

2018年03月05日 16:07 中時 張穎齊

祝姓女子（34歲）2016年7月底在新北市貢寮區參加潛水課程的最後一堂課，本來應該讓擁有10年潛水經驗的廖姓男教練負責帶隊，但廖男卻將學員交交給另外2為潛水經驗不到5天的廖姓男教練與楊姓女教練帶下海，導致祝女突然脫隊消失，最後被發現已經溺斃，3名教練日前被基隆地院依業務過失致死罪判8至10個月有期徒刑。

檢警調查，廖姓老鳥教練是台北某潛水訓練中心負責人，案發當天上午因為身體不適為由，站在岸上，督導另外2名菜鳥較驗帶著祝女等3名學員至鼻頭海域進行最後一堂潛水課，並由廖姓菜鳥教練帶隊，楊女殿後，怎料還是造成祝女脫隊，等到楊女發覺祝女不見時，為時已晚。

案發當時，廖姓菜鳥教練與楊女帶著祝女等3人潛水，讓他們觀察海中生物，但因為沒有保持夠近的距離，也沒有即時發現祝女脫隊，等到楊女發現後，趕緊通知其他教練協尋，並由1名徐姓教練發現祝女已躺在12、3公尺深海底，距脫隊點已長達43公尺遠，被拉上岸後已無生命心跳，送醫不治，2名廖男及1名楊女被起訴。

廖姓老鳥教練出庭後表示，當時因為身體不舒服，才會在岸邊督導2名教練協助帶隊，聽到祝女失蹤後，就趕緊調度人員協尋，他自己也有下海尋找，否認自己有觸犯過失致死。

廖姓菜鳥教練則說，他當時在協助林姓學員調整浮力，而沒有回頭查看，等待有「海鰻」出沒發出聲音，他指示學員們過來觀察時，楊女才告訴他祝女不見了，便開始找人。而楊女則稱，那時候因為學員們有點並排，後來才發現祝女沒有跟上，當下立刻告訴廖男並一起去尋找。

基隆地院審理後，認為廖男等3名教練都擁有合格執照的潛水教練，知道潛水的危險性，但3人卻疏於督導及監控責任，以致祝女不幸溺斃，判處廖姓老鳥教練10月、廖姓菜鳥教練8月、楊女10月有期徒刑，仍可上訴。

(中時)