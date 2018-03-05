司機拒酒測竟毆打、怒罵員警 警分局疑「搓湯圓」惹爭議

麻豆區一部小客車現場與機車發生擦撞，卻意外引起警員遭小客車孫姓司機毆打的糾紛。（程炳璋翻攝）

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麻豆警分局楊姓警員在網路上自行PO出頸部受傷的畫面。（翻攝至網路）
楊姓警員的制服遭拉扯破損。（翻攝至網路）

麻豆警分局楊姓員警5日在臉書爆料公社上發文，指稱他4日下午因處理車禍要求司機酒測，被「農會總幹事的老公率眾圍毆」，質疑警察執法尊嚴何在？警局緊急澄清已將施暴的孫姓司機送辦，並檢視密錄器擴大偵辦，且會力挺警員到底。

警察執法尊嚴再遭踐踏，台南市麻豆警分局員警楊軒睿4日下午在麻豆區仁愛路29巷與中興街口處理一起小客車擦撞機車的車禍，因聞到小客車內有酒氣，要求21歲的孫姓司機酒測，因起孫男反彈。

楊員一開始見到孫男車上有行車紀錄器，要求孫男提供畫面佐證車禍過程，遭孫男刁難「要自己先看過才給」，兩人口頭上已有不快。

楊員再要求孫男酒測時，孫男表示自己沒喝酒不需要酒測，質疑警察在刁難，兩人口角升溫，孫男車上的友人在一旁幫腔，附近麻豆農會職員看見朋友與警察發生口角，上前幫忙勸阻。

此時孫男仗人多勢眾，竟出手與楊警拉扯、鬥毆，楊警呼叫支援，麻豆派出所警力到場，才將孫男送辦。

楊員在網路發文質疑，他在現場遭孫姓司機勒脖，其他人在一旁助陣，導致自己跌倒在地，頸部受傷、衣服被扯破，期間麻豆農會總幹事孫慈敏的老公何鑫毅出現，指著他的鼻子怒罵，最後警局只辦孫男一人。

楊員並稱，農會總幹事孫慈敏還到警局說老公喝多了，無法作筆錄，隨後偵查隊同事竟對他說「不打不相識麻」。令他大呼「現場說要幫我討公道的主管們，你們跑哪去了?」、「是我後台沒有對方硬，所以簡單處理就好?」

楊員的發文5日下午疑似在警方壓力下撤文，但已遭網友轉載。警方隨即發聲明，孫男酒測後無酒精反應，但仍依照妨害公務、傷害、毀損罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。麻豆偵查隊指整起案件算是同事「斷章取義」引起。

孫慈敏5日喊冤自己「公親變事主」，老公與農會同事明明去勸架，卻被警員影射為幫凶，自己晚上去警局是將證人身分的同事載回，楊員跟孫姓司機的過節不應把她牽扯進去。

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(中時)

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