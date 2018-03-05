加速拆除違建！代拆經費擬改由中央支應

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為加速全台違章建物拆除速度，行政院政委張景森要求內政部研擬，違建代拆經費從地方政府代支付，改為中央政府代為支付，避免地方議會拒同意違建代拆、代支付經費，而拖慢全台違建拆除進度。

根據《建築法》第96條之1規定，「強制拆除之建築物均不予補償，其拆除費用由建築物所有人負擔。」因此除所有權人自行處理違建拆除外，各地方政府均會以相關自治條例編列預算予以代拆、代支付。

官員分析，地方政府代拆違建時，經費是以機具、工人、時間等計算，然而向所有權人收取違建拆除費時，卻不是直接據此收取，而是以單位樓地板面積計算，因此政府出資高於所有權人，「拆一件、虧一件」是普遍現象，而地方議會為此常刪減違建拆除之預算。

據悉，《建築法》修正草案審議過程中，行政院責成內政部評估，違建拆除費用是否可由地方政府代支付，改為中央政府代支付，期望藉此加速全台違建拆除速度。內政部次長花敬群表示，還在評估可行性當中。

《建築法》修正草案所有修正條文已於上周五（2日）完成審議，將修改第77條之1，賦予政府公權力介入的法源依據，強制耐震力不足建物限期補強或全面重建。

未來若經建照快篩有耐震疑慮、不符規定者，政府可據此限期要求強制補強或重建，否則將處以6萬～30萬元罰鍰，並得連續開罰。

(工商)

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