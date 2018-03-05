2018選戰開跑 柯P的助選第一站竟是.....

象徵「白色力量」的柯文哲與「金黃力量」的徐欣瑩，兩股超藍綠力量相互援助，為縣市長大選增添變數。(民國黨提供)

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中時電子報

台北市長柯文哲最新民調稱霸群雄，而超藍綠力量也順勢合作，本週末柯將與新竹縣長熱門參選人、民國黨主席徐欣瑩，在新竹縣府進行大型公開對談，晚上更將到縣內最大的竹北夜市，與徐關心城市觀光夜市的發展，行程滿檔緊湊，「助攻」意味十分濃厚，是柯P第一次為2018縣市長等級參選人助選的公開行程。

柯文哲將於本週11日返回新竹，與徐欣瑩共同對談從政心路歷程、2018如何走出新的政治路，與城市的發展與願景等議題。兩人緊扣「城市新力量」為題，而「台北能、新竹也能」的副標，似乎暗示著柯P將在台北連任，新竹縣也將繼台北後，出個藍綠以外的縣長徐欣瑩，成為全國第二例。

柯文哲與徐欣瑩各別在台北市、新竹縣擁高人氣。據台灣民意基金會上月28日公佈民調顯示，非藍非綠的「柯式路線」爭取到淺綠、淺藍和中性選民過半的支持，成為「贏的多數」，打敗目前檯面上藍綠的參選人，讓民進黨內為是否與柯合作的討論更加激烈；同樣的狀況也發生在新竹縣，民進黨人選未確定，國民黨多人表態爭取參選，但在新竹縣深耕已13年的徐欣瑩，民調結果也獲藍綠與中間選民的一致支持，成為「最大公約數」，被各方視最大勁敵。

同為超藍綠的縣市長參選人，柯P選擇先與理念相合的徐欣瑩共倡城市價值，「白色力量」與「金黃力量」相互援助、拉抬，博得最大的注目與支持，也各為台北市與新竹縣年底的縣市長大選，增添新變數。

(中時電子報)

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