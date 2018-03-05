攀登水社大山失蹤7天 江姓老翁遺體今午尋獲

2018年03月05日 16:31 中時 沈揮勝

水社大山標高逾2100公尺、失蹤者背包位置在海拔1400公尺，救援的車輛只能開到海拔800多公尺，茶園過後即為濃密叢林與崖谷。（沈揮勝攝）

協助救援的車輛集中在1處山莊林下，此處起需完全靠徒步，穿梭森林、攀岩、跨溪谷。（沈揮勝攝）

江姓老翁的背包，4日中午被發現。（沈揮勝翻攝）

搜救人員翻山越谷。（沈揮勝翻攝）

搜尋任務結束，從新北市專程南下支援的「新板山搜分隊」成員，全身濕漉漉地收拾裝備準備下山。（沈揮勝攝）

搜救相關位置圖。（沈揮勝翻攝）

嘉義市69歲江姓老翁，上月27日獨攀日月潭水社大山返程迷途，南投縣消防局從當晚投入搜尋，中華民國搜救總隊、台灣磐石救難隊、新板山搜分隊陸續支援，4日在魚池鄉東光村翠林瀑布上游找到他的背包，5日即搜救第7天中午，在背包下方溪谷找到遺體。

由於包括魚池、埔里等鄉鎮的大日月潭地區，5日中午突下暴雨，還夾帶著冰雹，讓救難人員「從深山沒有路開路」的遺體搬運工作，顯得困難重重，所幸在多個支援單位、近50人協助下，得於排除萬難下午3點多結束任務。

電信公司退休、1949年出生的江姓老翁是在2月27日清晨獨自開著深藍色喜美轎車，停放在日月潭青年活動中心最內側的水社大山步道支線登山口旁，上午8點多出發，午後登頂，隨即下山。

不過到了晚間7點多天色全暗，竟還沒走對下山的路；他打119電話向消防單位求援，台中市消防局最先接收到，得知當事人在日月潭水社大山迷路，立即轉通報南投縣消防局。

第2大隊副大隊長蔡佩軒第一時間即在伊達邵「日月村消防站」成立前進指揮所，並調派日月潭消防分隊、魚池消防分隊之警、義消數十人，當晚分別從日月潭青年活動中心、魚池鄉東光村向天圳、大林村九族後山白石牙土地公廟等地，分3條路線挺進搜尋。

另方面則持續與江姓老翁電話聯繫，安撫其冷靜、開衛星定位，可惜講不到幾分鐘即因當事人手機沒電而失聯；消防局透過電信公司調取其最後幾小時之通聯位置，確定全在水社大山北麓活動，因此先排除南側信義鄉之登山小徑。

第2大隊大隊長吳嘉宏指示搜救範圍鎖定日月、大林、東光3村山區，並調集仁愛消防分隊支援，協助從仁愛鄉中正村及良久林道入山搜尋。

在林務局南投林管處、國防部南投縣後備指揮部、台中義行救難隊、日月潭與魚池睦鄰救援隊等10多個單位支援下，7天動員363人次、直昇機空勘3架次，4日發現背包，5日中午12點40分在背包下方100公尺、翠林瀑布上方500公尺的山溝中發現遺體，研判是為了找水落谷。

(中時)