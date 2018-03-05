美軍研發「第3手」 可助步兵攜帶更多武器

2018年03月05日 16:37 中時電子報 江飛宇

隨著時代進步，士兵們的裝備愈來愈多，將會多到雙手都不夠拿的程度，於是科技研發部門就為士兵設計一隻「第三手」，可幫士兵提槍、提盾，還可以提高他們的射擊準確性。

美國陸軍網(.army.mil)報導，「第三手」安裝在士兵的腰部，由戰術背心輔助固定，在去年的一次未來士兵裝備會議中首度公布這項開發案，並且由少數士兵試用以協助開發，去年一整年的測試下來，反應還算不錯，於是今年春季將進一步測試，再派15名士兵試用。

機械工程師丹．班吉(Dan Baechle)說：「第三手主要是幫士兵穩定的持握武器或是盾牌，現在我們現在有原型，用來研究哪樣的手臂比較方便，比如可隨士兵體型與喜好調整長度，這就需要可調節的鉸接段。當然輕量與堅固耐用也很重要。第3手原型的重量約1.5公斤，可以支持12公斤重的M249輕機槍，或是9公斤的防彈盾牌。」

去年夏天，研究人員請6名士兵安裝臉肌電感測器，以了解在長時期持握武器或盾牌時，手部疲勞對作戰的影響。他們發現長時間拿著武器或盾牌時，手臂就會開始不自主晃動，這當然會影響射手的準確性。

然後研究人員再以安裝第三手的士兵進行對照，他們發現第三手幫助支撐武器的重量後，士兵的手臂可以專注在調整射擊方位，因疲勞而晃動的情況也減小很多。

雖然去年的測試取得了不錯的成果，但如何讓第三手變得習慣與容易操作，還需要進一步測試，另外士兵希望第三手能幫忙抵消槍支的後座力。

(中時電子報)