迎花博 日月千禧辦花草凝寧畫展 同步推出花漾套餐及櫻花甜點

2018年03月05日 16:48 工商 曾麗芳

日月千禧酒店總經理董愛珠（右）表示，為讓周年慶更具意義，今年與勵馨基金會等社福團體合作，舉辦支持弱勢婦幼族群系列活動。（圖／曾麗芳）

新銳藝術家張佳綺在日月千禧酒店，展出以花卉、草木為創作繆思的「花草凝寧」系列畫作。（圖／曾麗芳）

「2018台中世界花卉博覽會」即將於年底登場，同時為了迎接春天的到來，台中日月千禧酒店即日起至5月31日邀請新銳藝術家張佳綺，展出以花卉、草木為創作繆思的「花草凝寧」系列畫作；旗下餐廳同時端出搭配展覽主題的花卉餐點搶客。

日月千禧酒店新任總經理董愛珠表示，由精銳集團與新加坡千禧國敦酒店集團攜手打造的日月千禧酒店，今年3月適逢5周年慶，為讓周年慶更具意義，今年與勵馨基金會等社福團體合作，舉辦支持弱勢婦幼族群系列活動，不僅捐出活動期間1樓旅覓酒吧櫻花下午茶組合的5成業績，消費者於活動期間捐款援助婦幼社福機構，並出示憑證正本，可享櫻花下午茶組合「2人同行、1人免費」優惠。

董愛珠表示，呼應花博精神，讓花卉成為中台灣亮點，日月千禧特別邀請到專精於表現花草四季風貌的新銳藝術家張佳綺、於1樓大廳及5樓藝術空間舉辦個展，共20幅畫作完整展現花草每一時刻的美好；這也是日月千禧參與中市府文化局藝術亮點計畫，第8次籌辦藝文展覽。

老家在雲林、畢業於彰師大美術研究所的張佳綺指出，自然中花朵、香草綻放、凋零等豐富多變的生命狀態，常成為源源不絕的創作靈感，她發揮水墨獨有的典雅特性，運用細膩筆觸和線條勾勒出一幅幅唯美的畫面；且花草蛻變恰似人生起伏，藉由繪畫紀錄希望能夠引發欣賞者的共鳴。

日月千禧搭配畫展，1樓旅覓酒吧及24樓極炙牛排館，分別端出花卉主題美食吸客。其中，旅覓酒吧櫻花下午茶組合，搭配櫻花紅豆蛋糕與咖啡或茶，每套售價320+10％，且將下午茶組合拍照打卡、上傳至FB或IG並設定公開，可享9折優惠。

此外，日月千禧全館皆推出與5相關的回饋優惠。在餐廳部分，1樓旅覓酒吧消費者擲骰子，只要擲中5點，不論內用、外帶均享5折；3樓饗樂全日餐廳，身分證號碼有1個5，個人享8折優惠，有2個5享7折，有3個5享6折，有4個5享5折；24樓極炙牛排館，5人同行1人免費（以價低者計、限12人以下）。

在住房部分，凡3、4月壽星以電話預訂3、4月住房，並於入住時出示個人身分證件，可享周年慶專案價，周日至周五平日、日月客房1大床或2小床（不含早餐）3,535元，約原價2.5折，每日限量5間；消費滿500元以上還可參加抽獎活動，有機會抽中馬來西亞檳城胡姬酒店3天2夜住宿券、日月千禧住宿券、饗樂全日餐廳1,888元餐券等獎項。

(工商)