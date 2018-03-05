太費時燒錢！日2030年前不再研發自製戰機

2018年03月05日 16:28 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普去年11月首訪日本前不久，就傳出航空自衛隊第5代戰機「先進技術驗證機」心神要結束試飛的消息。

由於川普一直要東京對美日共同防禦做出更多貢獻，有分析認為，日本可能為了挹注更多資金在F-35戰機上，而壓縮到自製隱形戰機的發展。

據《朝日新聞》5日報導，日本防衛省已經決定，2030年之前不再考慮開發自製戰機。在F-2戰機退役後，對後續機型的考慮，將以國際共同開發為基礎，也不排除繼續引進F-35A戰機。

此外，據《朝日新聞》引述防衛省官員的話說，先前防衛省很希望能由日本獨立開發F-2的接班機型，並希望能由三菱重工為主進行研發，因為「對維持日本自身的戰機技術來說，獨立開發非常重要」。

然而，日本財務省表示，要獨立開發戰機開銷過高，財政壓力太大。而三菱重工在開發日本國產支線客機MRJ上進度遲緩，也讓日本當局信心缺缺，認為獨立開發戰鬥機風險太高。

日本航空自衛隊正以美國F-35A戰機替換老舊的F-4J，而時至2030年，美日聯合開發的F-2戰機也將面臨退役。慮及中俄空軍的軍事活動日益頻繁，未來空自戰機的出動頻率可能增大，而F-2老化之後的替換問題就顯得更加嚴峻。

雖然日本80年代時有的是錢可燒，現在卻沒那麼多銀彈了。因此防衛省今夏在提交的2019年度防衛預算案中，將不再列入獨立開發F-2接替機型的研究經費。而將以國際共同開發，包括聯合研製，或引進外國戰機為主加以研究，預計會在2019 -2023年的下一期中期防衛力整備計畫中正式確定。

有防衛省官員告訴《朝日新聞》，要開發F-2接替機，不可能無視美國的意見。日本航空自衛隊目前有約200架F-15，50架F-4與90架F-2戰機，對美國來說，最理想的莫過於讓日本在F-2退役後，大批引進F-35A加以替換，這樣一來又是近百架的訂單，上百億美元的生意。

《觀察者網》的分析認為，這可以讓日本為振興「美國製造」再盡一份力量。至於防衛省念念不忘的自有戰機技術，本來也沒有太大長進，丟了就丟了。對日本的「專守防衛」和「國際作為」來說，防衛省心知肚明，究竟是緊跟美國靠譜，還是自有戰機技術可靠。

(中時電子報)