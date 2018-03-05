噁男偷隔壁大媽內褲尻槍後「歸位」 檢方不起訴

被陳男拿來自慰用的廖婦內褲。（張穎齊翻攝）

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被陳男拿來自慰用的廖婦內衣。（張穎齊翻攝）

噁男出沒！基隆市1名陳姓男子（29歲）平時擔任搬運工人，但卻對隔壁大媽內褲「情有獨鍾」，去年9月經過看見後，便色心大起，先後將內褲偷來手淫3次，且專偷同1名50多歲廖姓婦人的內衣褲，但陳男「尻」完後都會將內衣褲放回原位，卻仍然被鄰居發現報警。檢方偵辦後認為，陳男偷走內衣褲後有歸還，沒有佔據的意圖，應屬使用竊盜而不起訴處分。

經查，陳男自去年9月起，便開始物色鎖定廖婦的內衣褲，他從廖婦家陽台偷了內衣褲後，就到了附近空地開始自慰，等到過了5至10分鐘「完事」後，便會「物歸原主」，但有了第1次經驗後，陳男就食髓知味，過了5個月仍難以忘懷，事隔5個月後，到了今年1月決定再次下手，分別在24日及28日繼續偷廖婦的內衣褲來洩慾。

檢警調查，鄰居在陳男在偷第3次內衣褲後，於是趕緊報警，警方也依竊盜罪將陳男移送基隆地檢署偵辦。而陳男到案後也坦承犯行，但辯稱說「我只是拿來自慰，用完後就放回去了，沒有要據為己有！」並承認自己3次共「拿」了4件內衣褲來「發洩一番」，但廖婦卻都不知情，以為只有1次。

經檢方偵辦後，採取參照最高法院判例，「竊盗罪以行為人具有為自己或第3人不法所有之意圖，而竊取他人之動產，作為構成要件，若行為人欠缺此不法所有意圖要件，例如只單純擅取使用，無據為己有之犯意，學理上稱為『使用竊盜』，尚非刑法非難之對象」，日前偵結，將陳男予以不起訴處分。

(中時)

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