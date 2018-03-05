竹崎高中聽障生江巧羽拍進國手資格

2018年03月05日 16:50 中時 翁聖勳

2018.03.05嘉義縣 ▲ 竹崎高中學生江巧羽（左二）在校長郭春松（左一）及專任運動教練林宗翰（右一）規劃下，讀書及打球都有穩定表現。（翁聖勳攝）

2018.03.05嘉義縣 ▲ 竹崎高中學生江巧羽2018亞太聽障羽球錦標賽拿下世界第三，順利取得國手資格。（竹崎高中提供）

聽障界的戴姿穎！竹崎高中學生江巧羽參加2018亞太聽障羽球錦標賽，不但打進世界65強，更在亞軍賽力挑世界第一，大半場領先卻因體力放盡，不幸敗下陣。先天身高及體能條件不如對手的她全場緊咬比分，雖敗猶榮，不放棄堅持到底精神，更讓她贏得對手及滿場觀眾熱情掌聲，也將自己拍入國手行列。

江巧羽東光國中畢業，今年17歲，149公分、45公斤，球員身材不算突出，患有輕微聽力障礙。父母親看好竹高讀書風氣，將她從宜蘭送到嘉義，不僅功課有穩定表現，更投身消遣的羽球運動，在專任運動教練林宗翰指導下加入校隊練習，在日前2018亞太聽障羽球錦標賽拿下第三名好成績。

江巧羽說，「不願放棄每一顆球」的態度讓她克服先天的不足及心理障礙，慢慢在羽球中找到興趣與自我肯定。她說，未來希望打世界杯為台灣爭光，而過去曾跌倒受傷，自己也規劃走物理治療路線，對身為運動選手的自己也比較有保障。

教練林宗翰說，決賽對上國高中都是全國冠軍且世界排名第一范榮玉，對方個頭高、實力強，球速快，江巧羽從頭到尾拼命追求、防守，沒有戰術可言，只能期待對方急躁失誤，最後以19:21、18:21敗下陣，難纏程度讓對手敬佩，也贏得全場掌聲。

校長郭春松表示，常在球員身上聽到「球沒有落地都還有機會」，他於是希望每個球員都能打好每一球，而每顆精采好球也成就竹崎高中出現國手，更在江巧羽身上看到不願放棄的靈魂。

竹崎高中體育班高一徵選五月初開始，也歡迎有心體育的學子報名就讀。

(中時)