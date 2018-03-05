此生必看 常玉展來了！

2018年03月05日 16:39 中時電子報 中時電子報

常玉的鏡面油畫「裸女」過去從未公開。(戴忠仁提供)

策展人之一的施俊兆是全球最大常玉收藏家。(戴忠仁提供)

「細看常玉」展靈魂人物衣淑凡接受戴忠仁專訪。(戴忠仁提供)

「從來沒有想過幾乎可以把常玉捧在手心上的感覺，但他們做到了！」這是資深主播戴忠仁在參觀「細看常玉」展後最深刻的感覺。

戴忠仁日前在「細看常玉」展開幕前就進入展場拍攝並且進行專訪，因此他得以有機會先細細的「品嚐」常玉。戴忠仁說這是一次非凡的展覽，寶藍色的展廳除顏色動人，烘托常玉的作品外，還可以讓參觀者坐下來，把常玉的畫作當成是自己的首飾瑰寶一樣的賞玩親近，他指出，這一種珠寶店概念的展場設計在台灣前所未見！

同時，也有一個展廳只有一張畫，一把椅子的讓你和常玉獨處的設計，再再都顯示「細看常玉」展的脫俗概念。戴忠仁表示，這項展覽的三位策展人並非以策展為主業，但一位是發崛常玉的重要性並使常玉在藝術市場發光的衣淑凡、一位是世界最重要的常玉收藏家施俊兆，與喜愛常玉而有獨到設計概念的音樂人姚謙，這三大天王的組合，讓在誠品畫廊的「細看常玉」展成為超越美術館的指標性展覽。

第三次製播有關常玉電視專輯的戴忠仁懇切的說,「細看常玉」是此生不能錯過的展覽！「國寶檔案～細看常玉」專輯將在周四(8號)晚間11點首播，隔日下午兩點重播。至於在誠品畫廊的展覽展期只到4月1日，錯過了此生不會再重逢。

(中時電子報)